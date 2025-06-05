https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/otseneno-sostoyanie-zheleznodorozhnogo-puti-na-uchastke-sukhum---psou-1055187518.html

Оценено состояние железнодорожного пути на участке Сухум – Псоу

Оценено состояние железнодорожного пути на участке Сухум – Псоу

Sputnik Абхазия

Протяженность пути составила 101 километр, только 10 из них получили оценку "удовлетворительно". 05.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Состояние железнодорожного пути Сухум — Псоу оценено как хорошее, сообщили в АЖД.Протяженность отрезка, по которому прошел путеизмерительный вагон, — 101 км. 60 из них оценено на "отлично", 31 — на "хорошо", 10 — на "удовлетворительно". Гендиректор АЖД Арсоу Читанава подчеркнул, что это — результат двух-трех лет работы коллектива. За это время поменяли: Ежедневно местными бригадами с привлечением российских специалистов проводятся рутинные работы. Нагрузка на железную дорогу увеличивается ежегодно, но путейцы АЖД готовы удержать качество пути на высоком уровне, заявили в компании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/skorost-poezdov-na-uchastke-sukhum-psou-budet-uvelichena-1054623339.html

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