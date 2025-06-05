https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/otseneno-sostoyanie-zheleznodorozhnogo-puti-na-uchastke-sukhum---psou-1055187518.html
Оценено состояние железнодорожного пути на участке Сухум – Псоу
Оценено состояние железнодорожного пути на участке Сухум – Псоу
Sputnik Абхазия
Протяженность пути составила 101 километр, только 10 из них получили оценку "удовлетворительно". 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T10:24+0300
2025-06-05T10:24+0300
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Состояние железнодорожного пути Сухум — Псоу оценено как хорошее, сообщили в АЖД.Протяженность отрезка, по которому прошел путеизмерительный вагон, — 101 км. 60 из них оценено на "отлично", 31 — на "хорошо", 10 — на "удовлетворительно". Гендиректор АЖД Арсоу Читанава подчеркнул, что это — результат двух-трех лет работы коллектива. За это время поменяли: Ежедневно местными бригадами с привлечением российских специалистов проводятся рутинные работы. Нагрузка на железную дорогу увеличивается ежегодно, но путейцы АЖД готовы удержать качество пути на высоком уровне, заявили в компании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/skorost-poezdov-na-uchastke-sukhum-psou-budet-uvelichena-1054623339.html
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абхазия, железная дорога, новости
абхазия, железная дорога, новости
Оценено состояние железнодорожного пути на участке Сухум – Псоу
10:24 05.06.2025 (обновлено: 10:42 05.06.2025)
Протяженность пути составила 101 километр, только 10 из них получили оценку "удовлетворительно".
СУХУМ, 5 июн – Sputnik.
Состояние железнодорожного пути Сухум — Псоу оценено как хорошее, сообщили
в АЖД.
Протяженность отрезка, по которому прошел путеизмерительный вагон, — 101 км. 60 из них оценено на "отлично", 31 — на "хорошо", 10 — на "удовлетворительно".
Гендиректор АЖД Арсоу Читанава подчеркнул, что это — результат двух-трех лет работы коллектива.
более 5 тысяч железобетонных шпал,
более 4 тысяч деревянных шпал,
300 м рельсошпальной решетки на станции Кяласур,
800 м рельсовой плети на перегоне Бзыбь — Мюссера,
в 2024 году заменили 84 дефектных рельса, еще 54 — для регулировки стыковых зазоров,
деревянные брусья на станции Гагра заменили на железобетонные, привели в порядок стрелочные переводы на станциях Цандрыпш и Гагра.
Ежедневно местными бригадами с привлечением российских специалистов проводятся рутинные работы.
Нагрузка на железную дорогу увеличивается ежегодно, но путейцы АЖД готовы удержать качество пути на высоком уровне, заявили в компании.