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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада. 05.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-05T18:14+0300

2025-06-05T18:14+0300

2025-06-05T18:14+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В пятницу, 6 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии