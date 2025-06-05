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Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада. 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T18:14+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В пятницу, 6 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 июня

18:14 05.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗарисовка весеннего города
Зарисовка весеннего города - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В пятницу, 6 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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