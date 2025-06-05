Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Атуризм ахырхарҭаҿы ауадаҩрақәа рыӡбашьа шырбо
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар реизарахь аиҭалхрақәа рымҩаԥгара
13:33
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи амедицинатә коллеџь аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
13:44
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социально-экономическое развитие Абхазии: разработка прогнозов на 2026 год
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Просвещать и вовлекать: Абхазия в "Интермузее 2025"
14:33
11 мин
Радио
Созвездие смелых: Сочинский цирк в Абхазии
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар реизарахь аиҭалхрақәа рымҩаԥгара
18:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агазеҭ "Гал" ҭыҵуеижьҭеи 30 шықәса ҵит
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Итоги проекта восстановления мемориалов героев ВОВ и ОВНА
18:34
13 мин
Радио
Социально-экономическое развитие Абхазии: разработка прогнозов на 2026 год
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар реизарахь аиҭалхрақәа рымҩаԥгара
21:04
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Итоги проекта восстановления мемориалов героев ВОВ и ОВНА
21:34
13 мин
Радио
Социально-экономическое развитие Абхазии: разработка прогнозов на 2026 год
21:48
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
13:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭқарратә хортә капелла аконцертқәа Афон Ҿыц аҳаԥы аҩныҵҟа
13:16
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны Аҵара аминистри Апедагогикатә институт аколлективи реиԥылара алҵшәақәа
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Торчуа: Гәылрыԥшь аҵарашықәс алҵшәақәа ртәы
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Пицунда: ЖКХ, мусор и бродячий скот
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Энергосбыт: работа с неплательщиками в Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Sputnik Аԥсны Telegram-канал иахыҵит шықәсык
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы
18:35
7 мин
Актуальный комментарий
Литовкин: размещение в Очамчыре базы Черноморского флота России — правильное решение
18:42
6 мин
Актуальный комментарий
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
18:48
10 мин
Инструкция по применению
Какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Sputnik Аԥсны Telegram-канал иахыҵит шықәсык
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы
21:35
7 мин
Актуальный комментарий
Литовкин: размещение в Очамчыре базы Черноморского флота России — правильное решение
21:42
6 мин
Актуальный комментарий
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
21:48
10 мин
Инструкция по применению
Какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
21:58
1 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/reysy-khanty-mansiysk--sukhum-zapustyat-s-28-iyunya-1055192420.html
Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня
Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1... 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T14:36+0300
2025-06-05T15:41+0300
в абхазии
сухумский аэропорт
новости
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053943658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a1ac6e99804b8bb5dd411f8e3df3975.jpg
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове."Вылет из Ханты-Мансийска 04:35, прибытие в Сухум в 09:30. Вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ханты-Мансийск в 21:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – уточняется в публикации.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053943658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab40ebc61c801ee757b18406d284eb81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сухумский аэропорт, новости, абхазия
сухумский аэропорт, новости, абхазия

Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня

14:36 05.06.2025 (обновлено: 15:41 05.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский Аэропорт
Сухумский Аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По понедельникам и субботам в абхазскую столицу будут летать 50-местные Bombardier CRJ200 компании "РусЛайн".
Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове.
"Вылет из Ханты-Мансийска 04:35, прибытие в Сухум в 09:30. Вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ханты-Мансийск в 21:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – уточняется в публикации.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в мероприятиях Кавказского инвестиционного форума - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
В Абхазии
Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток
27 мая, 17:37
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0