https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/reysy-khanty-mansiysk--sukhum-zapustyat-s-28-iyunya-1055192420.html

Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня

Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня

Sputnik Абхазия

Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1... 05.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-05T14:36+0300

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове."Вылет из Ханты-Мансийска 04:35, прибытие в Сухум в 09:30. Вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ханты-Мансийск в 21:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – уточняется в публикации.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html

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