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Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня
Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1... 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T14:36+0300
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове."Вылет из Ханты-Мансийска 04:35, прибытие в Сухум в 09:30. Вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ханты-Мансийск в 21:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – уточняется в публикации.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html
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сухумский аэропорт, новости, абхазия
Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня
14:36 05.06.2025 (обновлено: 15:41 05.06.2025)
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Рейсы Ханты-Мансийск — Сухум запустят с 28 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По понедельникам и субботам в абхазскую столицу будут летать 50-местные Bombardier CRJ200 компании "РусЛайн".
Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове.
"Вылет из Ханты-Мансийска 04:35, прибытие в Сухум в 09:30. Вылет в обратном направлении в 13:05, прибытие в Ханты-Мансийск в 21:50. Время указано местное для каждого аэропорта", – уточняется в публикации.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.