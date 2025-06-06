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Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым
Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T17:30+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на встрече главы МИД Сергей Лавров и Олег Барциц. Министр иностранных дел России дал распоряжение ведомствам для проработки вопросов, волнующих граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров. Абхазская делегация продолжает активную работу, идут консультации в департаментах МИД РФ. Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/lavrov-strategicheskaya-povestka-mezhdu-rf-i-abkhaziey-ocherchena-po-itogam-vstrech-prezidentov-1055210908.html
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абхазия, россия, политика, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, олег барциц
абхазия, россия, политика, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, олег барциц

Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым

17:30 06.06.2025 (обновлено: 18:56 06.06.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Абхазии О. Барцица
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Абхазии О. Барцица - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на встрече главы МИД Сергей Лавров и Олег Барциц.
Министр иностранных дел России дал распоряжение ведомствам для проработки вопросов, волнующих граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров.
Абхазская делегация продолжает активную работу, идут консультации в департаментах МИД РФ.
"Конечно, в центре наших обсуждений стояли вопросы безопасности, сохранения общего контура безопасности на Южном Кавказе и Восточном Причерноморье. Коснулись также формата сотрудничества с Россией в Женевских консультациях, которые имеют важное значение для нашей страны", — добавил Барциц.
Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Абхазии О. Барцица - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
В Абхазии
Лавров: стратегическая повестка между РФ и Абхазией очерчена по итогам встреч президентов
13:26
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