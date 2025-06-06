https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/bartsits-prokommentiroval-peregovory-s-lavrovym-1055213982.html

Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым

Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на... 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T17:30+0300

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на встрече главы МИД Сергей Лавров и Олег Барциц. Министр иностранных дел России дал распоряжение ведомствам для проработки вопросов, волнующих граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров. Абхазская делегация продолжает активную работу, идут консультации в департаментах МИД РФ. Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/lavrov-strategicheskaya-povestka-mezhdu-rf-i-abkhaziey-ocherchena-po-itogam-vstrech-prezidentov-1055210908.html

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абхазия, россия, политика, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, олег барциц