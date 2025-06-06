https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/bartsits-prokommentiroval-peregovory-s-lavrovym-1055213982.html
Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым
Барциц прокомментировал переговоры с Лавровым
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T17:30+0300
2025-06-06T17:30+0300
2025-06-06T18:56+0300
в абхазии
абхазия
россия
политика
мид рф
мид абхазии
сергей лавров
олег барциц
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055210317_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_f428df3f71f81a3cee31108663f381ed.jpg
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на встрече главы МИД Сергей Лавров и Олег Барциц. Министр иностранных дел России дал распоряжение ведомствам для проработки вопросов, волнующих граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров. Абхазская делегация продолжает активную работу, идут консультации в департаментах МИД РФ. Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/lavrov-strategicheskaya-povestka-mezhdu-rf-i-abkhaziey-ocherchena-po-itogam-vstrech-prezidentov-1055210908.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055210317_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_cbc0e23b6e757772582bdfe177d51574.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, политика, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, олег барциц
абхазия, россия, политика, мид рф, мид абхазии, сергей лавров, олег барциц
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве, обсудили на встрече главы МИД Сергей Лавров и Олег Барциц.
Министр иностранных дел России дал распоряжение ведомствам для проработки вопросов, волнующих граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров.
Абхазская делегация продолжает активную работу, идут консультации в департаментах МИД РФ.
"Конечно, в центре наших обсуждений стояли вопросы безопасности, сохранения общего контура безопасности на Южном Кавказе и Восточном Причерноморье. Коснулись также формата сотрудничества с Россией в Женевских консультациях, которые имеют важное значение для нашей страны", — добавил Барциц.
Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.