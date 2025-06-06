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https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/kurban-bayram-v-abkhazii-traditsii-istoriya-i-sovremennoe-prazdnovanie--1055192196.html
Курбан-байрам в Абхазии: традиции, история и современное празднование
Курбан-байрам в Абхазии: традиции, история и современное празднование
Sputnik Абхазия
СУХУМ , 5 июн – Sputnik. Курбан-байрам, известный в Абхазии как Курбанныхуа, является одним из важнейших религиозных праздников мусульман и отмечается через 70... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T08:30+0300
2025-06-06T09:38+0300
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СУХУМ , 5 июн – Sputnik. Курбан-байрам, известный в Абхазии как Курбанныхуа, является одним из важнейших религиозных праздников мусульман и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.В 2025 году его празднование приходится на вечер 6 июня и продолжается до вечера 7 июня.Праздник знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку — и связан с древней историей жертвоприношения пророка Ибрахима. Слово "курбан" происходит от арабского корня "крб" и означает "приближение". Согласно исламскому учению, суть праздника заключается в приближении к Аллаху через акт жертвоприношения, который символизирует преданность и веру.История праздникаИстория Курбан-байрама уходит корнями во времена пророка Ибрахима (Авраама). Согласно Корану, он получил откровение во сне, в котором Аллах повелел ему принести в жертву своего сына Исмаила. Убедившись в истинности сна, Ибрахим решил исполнить волю Всевышнего, но в момент жертвоприношения был остановлен, и вместо сына в жертву был принесен барашек. Этот акт стал символом беспрекословной веры и покорности Богу.Как отмечают в АбхазииВ Абхазии, как и в других странах, где живут мусульмане, Курбан-байрам отмечают с особым благоговением.Для обряда разрешено приносить в жертву определенные виды животных: овец, коз, коров или буйволов. Жертвенное животное кладут головой в сторону Мекки и читают священную молитву.Мясо животного делят на три части: одну отдают нуждающимся, вторую — родным и соседям, а третью оставляют себе. Однако в случае большого количества гостей, допускается использовать все мясо на общее угощение. Согласно исламским традициям, разрешено угощать мясом и представителей других вероисповеданий.Курбан-байрам (Курбанныхуа) – это не просто обряд жертвоприношения, но и день духовного единения, милосердия и заботы о ближних.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/simvol-vozrozhdeniya-i-dukhovnosti-musulmane-abkhazii-prazdnuyut-uraza-bayram-1054276152.html
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абхазия, традиции, религия, курбан-байрам, общество, новости, культура
абхазия, традиции, религия, курбан-байрам, общество, новости, культура

Курбан-байрам в Абхазии: традиции, история и современное празднование

08:30 06.06.2025 (обновлено: 09:38 06.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПраздник Курбан-байрам.
Праздник Курбан-байрам. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ , 5 июн – Sputnik. Курбан-байрам, известный в Абхазии как Курбанныхуа, является одним из важнейших религиозных праздников мусульман и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.
В 2025 году его празднование приходится на вечер 6 июня и продолжается до вечера 7 июня.
Праздник знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку — и связан с древней историей жертвоприношения пророка Ибрахима. Слово "курбан" происходит от арабского корня "крб" и означает "приближение". Согласно исламскому учению, суть праздника заключается в приближении к Аллаху через акт жертвоприношения, который символизирует преданность и веру.
Во время богослужения в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул Шариф в Казани. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2025
В Абхазии
Символ возрождения и духовности: мусульмане Абхазии празднуют Ураза-байрам
30 марта, 12:21

История праздника

История Курбан-байрама уходит корнями во времена пророка Ибрахима (Авраама). Согласно Корану, он получил откровение во сне, в котором Аллах повелел ему принести в жертву своего сына Исмаила. Убедившись в истинности сна, Ибрахим решил исполнить волю Всевышнего, но в момент жертвоприношения был остановлен, и вместо сына в жертву был принесен барашек. Этот акт стал символом беспрекословной веры и покорности Богу.

Как отмечают в Абхазии

В Абхазии, как и в других странах, где живут мусульмане, Курбан-байрам отмечают с особым благоговением.

Празднование начинается с раннего утра: мусульмане совершают полное омовение, надевают чистую праздничную одежду, затем направляются на общую утреннюю молитву в мечеть. После завершения праздничного намаза совершается обряд жертвоприношения.

Для обряда разрешено приносить в жертву определенные виды животных: овец, коз, коров или буйволов. Жертвенное животное кладут головой в сторону Мекки и читают священную молитву.
Мясо животного делят на три части: одну отдают нуждающимся, вторую — родным и соседям, а третью оставляют себе. Однако в случае большого количества гостей, допускается использовать все мясо на общее угощение. Согласно исламским традициям, разрешено угощать мясом и представителей других вероисповеданий.
Курбан-байрам (Курбанныхуа) – это не просто обряд жертвоприношения, но и день духовного единения, милосердия и заботы о ближних.
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