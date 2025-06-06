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https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/tri-dopolnitelnykh-konsulskikh-punkta-rf-planiruetsya-otkryt-v-abkhazii-1055215830.html
Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии
Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии из-за роста спроса граждан на получение российских паспортов. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии из-за роста спроса граждан на получение российских паспортов.Пункты предположительно откроют в Сухуме, Гагре и Очамчыре, уточнил Барциц.Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу 25 апреля.Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/dvoynoe-grazhdanstvo-s-rossiey-chto-predusmatrivaet-soglashenie-1054960677.html
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абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, гражданство
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Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии

20:00 06.06.2025 (обновлено: 20:38 06.06.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Флаг Абхазии и России
Флаг Абхазии и России - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии из-за роста спроса граждан на получение российских паспортов.
"С заключением соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства мы получаем дополнительный импульс для подобного сотрудничества в этом формате. Сегодня уже налажено взаимодействие по обмену информаций, будут развернуты дополнительные консульские пункты - это уже прерогатива МИД России и посольства РФ в Республике Абхазия", — отметил в интервью ТАСС глава МИД Олег Барциц по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.
Пункты предположительно откроют в Сухуме, Гагре и Очамчыре, уточнил Барциц.
Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу 25 апреля.
Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.
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