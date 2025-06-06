Три дополнительных консульских пункта РФ планируется открыть в Абхазии

"С заключением соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства мы получаем дополнительный импульс для подобного сотрудничества в этом формате. Сегодня уже налажено взаимодействие по обмену информаций, будут развернуты дополнительные консульские пункты - это уже прерогатива МИД России и посольства РФ в Республике Абхазия", — отметил в интервью ТАСС глава МИД Олег Барциц по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.