https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/vopreki-vole-naroda-kak-v-1978-godu-abkhazii-navyazali-novuyu-konstitutsiyu-1055208058.html

Вопреки воле народа: как в 1978 году Абхазии навязали новую Конституцию

Вопреки воле народа: как в 1978 году Абхазии навязали новую Конституцию

Sputnik Абхазия

В конце 70-х годов жители Абхазии стремились выйти из состава Грузии, требуя внесения соответствующего пункта в Конституцию. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T18:20+0300

2025-06-06T18:20+0300

2025-06-06T18:20+0300

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В конце 70-х годов жители Абхазии стремились выйти из состава Грузии, требуя внесения соответствующего пункта в Конституцию.О том, какие события этому предшествовали и по какой причине желание людей осталось нереализованным, читайте в материале Sputnik.SputnikВыйти из состава ГрузииЕще в 1977 году представители абхазской интеллигенции и общественные деятели Абхазии направили знаменитое письмо 130 в союзные высшие органы власти. В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономии в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе республики из состава Грузии."В 1977 году абхазы добивались права выхода из состава Грузии и требовали внести пункт в Конституцию, дающий им право на этот шаг. Верховным судьей в этой ситуации выступал ЦК КПСС, или Москва, куда изначально было отправлено письмо. Но проблема была в том, что другие автономные республики могли выдвинуть такое же требование, что могло пошатнуть стабильность Советского Союза. Поэтому письмо было благополучно отправлено из Москвы в Тбили. А они, в свою очередь возмущенные происходящим, отправили его в Сухум, требуя от руководства страны строго наказания для авторов письма", – рассказывал в интервью Sputnk доктор исторических наук Аслан Авидзба.Идею выхода из состава Грузии поддерживал абхазский народ и интеллигенция. Руководство страны же находилось в сложном положении.Первым секретарем областного комитета КПСС в тот период был Валерий Хинтба. Он, по словам историка, фактически работал на "расстрельной" должности. Хинтба стремился выполнять задания сверху, но при этом избежать серьезных последствий для народа. Однако руководство Грузии требовало от него наказать авторов письма, и ситуация стала практически безвыходной.“Предавая суду абхазскую интеллигенцию и подвергая ее репрессиям, никто не ожидал, что народ, чьи интересы она представляет, встанет на ее защиту", – подчеркнул Авидзба.Протестные настроения вылились в многочисленные митинги, которые проходили практически во всех уголках Абхазии. На митингах народ заявлял, что он решителен в вопросе выхода из состава Грузии, и волна протеста набирала силу.21 мая состоялось собрание в Обкоме Абхазии, которое посетили секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов и руководство Грузии. На заседании Капитонов объявил, что Абхазия не выйдет из состава Грузии, и советское государство не может поддержать эту идею. В остальном секретарь ЦК КПСС пообещал помочь абхазам. Однако такое решение не устроило людей, и 22 мая на площади Ленина состоялся очередной митинг, куда со всех городов и окраин Абхазии собрался народ с требованием выхода из состава Грузии. На ней Капитонов попытался объяснить, что центральные власти опасаются того, что и другие автономии могут последовать примеру абхазов, и тогда ситуация могла станет неконтролируемой. Абхазский народ это не убедило, и он продолжал стоять на своем.Новая КонституцияВ начале июня газеты Абхазии опубликовали постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР", в котором предусматривались, в частности, создание университета на базе Сухумского пединститута, двух новых журналов на абхазском языке, запуск вещания Абхазского телевидения, расширение в Сухуме жилищного строительства и прекращение в Абхазии промышленной рубки лесов.Вопреки воле абхазского народа, 6 июня 1978 года на внеочередной сессии Верховного Совета, проходившей в здании Абхазского Обкома КП Грузии была принята Конституция Абхазской АССР.Шестая глава Конституции 1978 года подтверждала автономный статус республики в составе Грузинской ССР."О том, что состоится сессия и будет решаться вопрос о принятии Конституции, основная масса абхазов не знала. Грузинское руководство организовало митинг, на котором присутствовали грузины, проживающие в Абхазии, а также из Зугдиди привозили людей, которые должны были играть роль массовки. Здание Верховного Совета было окружено милицией и армией. На этой сессии парламент принял ту Конституцию, которая не предусматривала выхода Абхазии из состава Грузии. На следующий день, 7 июня, в селе Лыхны состоялся народный сход абхазов. 30 тысяч людей на сходе продолжали отстаивать свои требования. Сход посетило руководство Абхазии и Грузии. Они пытались объяснить, что исполнить требования народа невозможно, но они обещают наполнить содержанием термин "автономия", пойти на уступки. Народные волнения не прекращались до конца года, но революционное настроение со временем пошло на спад", — рассказывает историк Аслан Авидзба.Это был один из периодов национально-освободительного движения абхазского народа. Борьба Абхазии за повышение своего политического статуса и государственной независимости продолжалась на протяжении всего ХХ столетия.В завершении Аслан Авидзба отметил, что события конца 70-х годов прошлого века были борьбой за повышение статуса государственности, поэтому правильнее определять их как национально-освободительное движение, чем как движение за самосохранение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/pravo-na-samoopredelenie-abkhazskomu-pismu-ispolnilos-36-let-1051378271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180606/istorik-o-konstitucii-abxazskoj-assr-1978-goda-byla-prinyata-vopreki-vole-naroda-1024155889.html

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