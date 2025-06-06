https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/vstrecha-sergeya-lavrova-i-olega-bartsits-pryamaya-translyatsiya-1055204836.html
Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция
Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T12:25+0300
2025-06-06T12:25+0300
2025-06-06T12:25+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
россия
мид рф
мид абхазии
олег барциц
сергей лавров
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055210121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98724d1cfde8e1a3b36afe4a71ff63ad.png
Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность. На встрече планируют обсудить региональную и международную повестку с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055210121_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a923703990dd66a95ef0db9b8f424b73.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, олег барциц, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, олег барциц, сергей лавров, видео
Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция
Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц.
Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность.
На встрече планируют обсудить региональную и международную повестку с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов.