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Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция
Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность. На встрече планируют обсудить региональную и международную повестку с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, олег барциц, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, олег барциц, сергей лавров, видео

Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция

12:25 06.06.2025
© Видео /Sputnik
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Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц.
Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность.
На встрече планируют обсудить региональную и международную повестку с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов.
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