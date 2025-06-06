https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/vstrecha-sergeya-lavrova-i-olega-bartsits-pryamaya-translyatsiya-1055204836.html

Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция

Встреча Сергея Лаврова и Олега Барциц: прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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мультимедиа

абхазия

россия

мид рф

мид абхазии

олег барциц

сергей лавров

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Сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность. На встрече планируют обсудить региональную и международную повестку с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализация совместных социально-экономических проектов.

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видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, олег барциц, сергей лавров, видео