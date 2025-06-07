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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-poka-dal-soglasiya-na-provedenie-gumanitarnykh-obmenov-zayavili-v-minoborony-rf-1055221447.html
Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ
Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ
Sputnik Абхазия
Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены... 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T18:00+0300
2025-06-07T18:01+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Согласие Киева на проведение гуманитарных операций по обмену военнопленными и передаче тел погибших до сих пор не получено, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Подготовка к обмену началась сразу же после возвращения делегации, Москва была готова начать передачу тел уже на этой неделе и направила представителей на границу для согласования технических вопросов. "Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", — добавил Фомин.Он еще раз подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все достигнутые договоренности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html
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Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ

18:00 07.06.2025 (обновлено: 18:01 07.06.2025)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Согласие Киева на проведение гуманитарных операций по обмену военнопленными и передаче тел погибших до сих пор не получено, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
"2 июня в Стамбуле была также достигнута договоренность по гуманитарным вопросам. Она включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных, обмен пленными в возрасте до 25 лет", - пояснил он.
Подготовка к обмену началась сразу же после возвращения делегации, Москва была готова начать передачу тел уже на этой неделе и направила представителей на границу для согласования технических вопросов.
"Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", — добавил Фомин.
Он еще раз подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все достигнутые договоренности.
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена
15:43
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