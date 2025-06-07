https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-poka-dal-soglasiya-na-provedenie-gumanitarnykh-obmenov-zayavili-v-minoborony-rf-1055221447.html

Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ

Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ

Sputnik Абхазия

Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены... 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T18:00+0300

2025-06-07T18:00+0300

2025-06-07T18:01+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Согласие Киева на проведение гуманитарных операций по обмену военнопленными и передаче тел погибших до сих пор не получено, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Подготовка к обмену началась сразу же после возвращения делегации, Москва была готова начать передачу тел уже на этой неделе и направила представителей на границу для согласования технических вопросов. "Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", — добавил Фомин.Он еще раз подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все достигнутые договоренности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html

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