https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-poka-dal-soglasiya-na-provedenie-gumanitarnykh-obmenov-zayavili-v-minoborony-rf-1055221447.html
Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ
Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ
Sputnik Абхазия
Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены... 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T18:00+0300
2025-06-07T18:00+0300
2025-06-07T18:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101711/69/1017116954_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_087f2d8c80406c562fbf3be4e743aa04.jpg
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Согласие Киева на проведение гуманитарных операций по обмену военнопленными и передаче тел погибших до сих пор не получено, заявил замминистра обороны Александр Фомин. Подготовка к обмену началась сразу же после возвращения делегации, Москва была готова начать передачу тел уже на этой неделе и направила представителей на границу для согласования технических вопросов. "Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", — добавил Фомин.Он еще раз подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все достигнутые договоренности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101711/69/1017116954_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6c2f10be775dacac8145eb0848ff4ce3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Киев пока не согласился на проведение гуманитарных операций, заявили в Минобороны РФ
18:00 07.06.2025 (обновлено: 18:01 07.06.2025)
Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Согласие Киева на проведение гуманитарных операций по обмену военнопленными и передаче тел погибших до сих пор не получено, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
"2 июня в Стамбуле была также достигнута договоренность по гуманитарным вопросам. Она включала передачу Киеву тел погибших военнослужащих, а также репатриацию тяжелораненых и больных, обмен пленными в возрасте до 25 лет", - пояснил он.
Подготовка к обмену началась сразу же после возвращения делегации, Москва была готова начать передачу тел уже на этой неделе и направила представителей на границу для согласования технических вопросов.
"Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна. Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения", — добавил Фомин.
Он еще раз подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все достигнутые договоренности.