https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html

Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена

Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена

Sputnik Абхазия

Ранее Россия заявляла о готовности передать украинской стороне более 6 000 тел погибших бойцов ВСУ. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T15:43+0300

2025-06-07T15:43+0300

2025-06-07T15:43+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Минобороны РФ показало первую партию рефрижераторов с телами погибших украинских военных, которая находится в месте обмена. В колонне 1212 тел, к отправке готовятся еще четыре эшелона по 1200 тел, уточнил начальник Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин. Зорин добавил, что Москва также передала список из 640 военнопленных, которых планируется обменять в первую очередь, но Киев также воздерживается от назначения даты обмена."Это подтверждает, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле, готовы передать и все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подытожил Зорин.Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html

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