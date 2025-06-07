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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена
Sputnik Абхазия
Ранее Россия заявляла о готовности передать украинской стороне более 6 000 тел погибших бойцов ВСУ. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T15:43+0300
2025-06-07T15:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Минобороны РФ показало первую партию рефрижераторов с телами погибших украинских военных, которая находится в месте обмена. В колонне 1212 тел, к отправке готовятся еще четыре эшелона по 1200 тел, уточнил начальник Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин. Зорин добавил, что Москва также передала список из 640 военнопленных, которых планируется обменять в первую очередь, но Киев также воздерживается от назначения даты обмена."Это подтверждает, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле, готовы передать и все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подытожил Зорин.Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена

15:43 07.06.2025
© Sputnik / Министерство обороны РоссииМинобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Министерство обороны России
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Ранее Россия заявляла о готовности передать украинской стороне более 6 000 тел погибших бойцов ВСУ.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Минобороны РФ показало первую партию рефрижераторов с телами погибших украинских военных, которая находится в месте обмена.
В колонне 1212 тел, к отправке готовятся еще четыре эшелона по 1200 тел, уточнил начальник Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин.
"К сожалению украинская страна не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок", — подчеркнул он.
Зорин добавил, что Москва также передала список из 640 военнопленных, которых планируется обменять в первую очередь, но Киев также воздерживается от назначения даты обмена.
"Это подтверждает, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле, готовы передать и все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подытожил Зорин.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".
Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
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