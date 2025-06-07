https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/peredacha-tel-soldat-vsu-i-obmen-plennymi-ne-sostoyalis-1055222748.html

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись

Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись

Sputnik Абхазия

Договоренности о гуманитарном обмене и передаче тел украинских военных были достигнуты на российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Акция по передаче Киеву тел украинских военных и обмен пленными не состоялись, заявил представитель переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин.Он отметил, что российская сторона, следуя стамбульским договоренностям, доставила к месту обмена 1212 тел погибших. Он добавил, что Россия заинтересована в проведении этой акции и готова реализовать ее прямо сейчас. "Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Россия, конечно же, заинтересована в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле".Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-poka-dal-soglasiya-na-provedenie-gumanitarnykh-obmenov-zayavili-v-minoborony-rf-1055221447.html

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