https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/rusdram-otpravitsya-na-gastroli-v-sochi-1055221913.html
РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи
РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи
Sputnik Абхазия
Показ истории о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради получения многомиллионного наследства, пройдет 23 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T19:05+0300
2025-06-07T19:05+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. РУСДРАМ покажет комедию "Примадонны" в Зимнем театре в Сочи 23 июня, сообщили в театре. Премьера спектакля режиссера Сергея Ефремова прошла в 2017 году, постановка стала одним из хитов театра и по-прежнему пользуется популярностью у зрителей. Показ начнется в 19:00, билеты уже доступны в кассе театра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/takie-obstoyatelstva-khintba-ob-itogakh-bolshikh-gastroley-1054977260.html
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абхазия, новости, театр, культура, русдрам
абхазия, новости, театр, культура, русдрам
РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи
Показ истории о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради получения многомиллионного наследства, пройдет 23 июня.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. РУСДРАМ покажет комедию "Примадонны" в Зимнем театре в Сочи 23 июня, сообщили в театре.
"РУСДРАМ, известный своей разноплановой афишей, привозит в Сочи спектакль, который стал настоящим хитом у зрителей в Абхазии. "Примадонны" - это искрометная комедия о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради наследства", - говорится в публикации.
Премьера спектакля режиссера Сергея Ефремова прошла в 2017 году, постановка стала одним из хитов театра и по-прежнему пользуется популярностью у зрителей.
Показ начнется в 19:00, билеты уже доступны в кассе театра.