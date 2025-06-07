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Егор Яковлев. Пушкин и Наполеон как фатальный герой истории
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Егор Яковлев. Наполеон – герой или тиран?
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/rusdram-otpravitsya-na-gastroli-v-sochi-1055221913.html
РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи
РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи
Sputnik Абхазия
Показ истории о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради получения многомиллионного наследства, пройдет 23 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. РУСДРАМ покажет комедию "Примадонны" в Зимнем театре в Сочи 23 июня, сообщили в театре. Премьера спектакля режиссера Сергея Ефремова прошла в 2017 году, постановка стала одним из хитов театра и по-прежнему пользуется популярностью у зрителей. Показ начнется в 19:00, билеты уже доступны в кассе театра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/takie-obstoyatelstva-khintba-ob-itogakh-bolshikh-gastroley-1054977260.html
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абхазия, новости, театр, культура, русдрам
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РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи

19:05 07.06.2025
© Sputnik / Илона ХварцкияСпектакль "Примадонны" в РУСДРАМе
Спектакль Примадонны в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Показ истории о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради получения многомиллионного наследства, пройдет 23 июня.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. РУСДРАМ покажет комедию "Примадонны" в Зимнем театре в Сочи 23 июня, сообщили в театре.
"РУСДРАМ, известный своей разноплановой афишей, привозит в Сочи спектакль, который стал настоящим хитом у зрителей в Абхазии. "Примадонны" - это искрометная комедия о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради наследства", - говорится в публикации.
Премьера спектакля режиссера Сергея Ефремова прошла в 2017 году, постановка стала одним из хитов театра и по-прежнему пользуется популярностью у зрителей.
Показ начнется в 19:00, билеты уже доступны в кассе театра.
Такие обстоятельства: Хинтба об итогах Больших гастролей - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2025
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Такие обстоятельства: Хинтба об итогах "Больших гастролей"
19 мая, 15:00
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