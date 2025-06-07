https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/rusdram-otpravitsya-na-gastroli-v-sochi-1055221913.html

РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи

РУСДРАМ отправится на гастроли в Сочи

Sputnik Абхазия

Показ истории о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради получения многомиллионного наследства, пройдет 23 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T19:05+0300

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2025-06-07T19:05+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. РУСДРАМ покажет комедию "Примадонны" в Зимнем театре в Сочи 23 июня, сообщили в театре. Премьера спектакля режиссера Сергея Ефремова прошла в 2017 году, постановка стала одним из хитов театра и по-прежнему пользуется популярностью у зрителей. Показ начнется в 19:00, билеты уже доступны в кассе театра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/takie-obstoyatelstva-khintba-ob-itogakh-bolshikh-gastroley-1054977260.html

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