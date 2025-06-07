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ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Sputnik Абхазия

Все назначенные объекты поражены, сообщили в российском оборонном ведомстве. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T17:10+0300

2025-06-07T17:10+0300

2025-06-07T17:10+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Российские войска ночью нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.Также поражены цеха сборки ударных беспилотников, пункты техобслуживания, ремонта вооружения и военной техники, склады боеприпасов.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 311 беспилотников, в том числе 140 вне зоны СВО. Всего с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 124 беспилотника, 610 ЗРК, 23 800 танков и других боевых бронированных машин, 1 570 боевых машин РСЗО, 25 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 590 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html

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