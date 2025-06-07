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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/vs-rossii-nanesli-gruppovye-udary-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-1055221013.html
ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
Sputnik Абхазия
Все назначенные объекты поражены, сообщили в российском оборонном ведомстве. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T17:10+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Российские войска ночью нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.Также поражены цеха сборки ударных беспилотников, пункты техобслуживания, ремонта вооружения и военной техники, склады боеприпасов.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. &nbsp; Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 311 беспилотников, в том числе 140 вне зоны СВО. &nbsp; Всего с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 124 беспилотника, 610 ЗРК, 23 800 танков и других боевых бронированных машин, 1 570 боевых машин РСЗО, 25 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/minoborony-pokazalo-refrizheratory-s-telami-pogibshikh-boytsov-vsu-dlya-obmena-1055220595.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс

ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

17:10 07.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Все назначенные объекты поражены, сообщили в российском оборонном ведомстве.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Российские войска ночью нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.
Также поражены цеха сборки ударных беспилотников, пункты техобслуживания, ремонта вооружения и военной техники, склады боеприпасов.
"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.  
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 311 беспилотников, в том числе 140 вне зоны СВО.  
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 124 беспилотника, 610 ЗРК, 23 800 танков и других боевых бронированных машин, 1 570 боевых машин РСЗО, 25 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны показало рефрижераторы с телами погибших бойцов ВСУ для обмена - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
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15:43
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