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Егор Яковлев. Пушкин и Наполеон как фатальный герой истории
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Егор Яковлев. Наполеон – герой или тиран?
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Захарова: Киев совершает геноцид собственного народа
Захарова: Киев совершает геноцид собственного народа
Sputnik Абхазия
Сегодня должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной, кроме того, Москва была намерена передать Киеву тела более 6000 погибших бойцов... 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T17:23+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киевский режим совершает геноцид собственного народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ украинской стороны забрать тела погибших бойцов ВСУ.Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html
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россия, мид рф, украина, мария захарова
россия, мид рф, украина, мария захарова

Захарова: Киев совершает геноцид собственного народа

17:23 07.06.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Сегодня должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной, кроме того, Москва была намерена передать Киеву тела более 6000 погибших бойцов. Но украинская делегация не явилась в зону обмена.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киевский режим совершает геноцид собственного народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ украинской стороны забрать тела погибших бойцов ВСУ.
"Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", - подчеркнула она.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".
Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский
14:54
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