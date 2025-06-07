https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/zakharova-kiev-sovershaet-genotsid-sobstvennogo-naroda-1055221158.html

Захарова: Киев совершает геноцид собственного народа

Захарова: Киев совершает геноцид собственного народа

Sputnik Абхазия

Сегодня должен был состояться обмен военнопленными между Россией и Украиной, кроме того, Москва была намерена передать Киеву тела более 6000 погибших бойцов... 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T17:23+0300

2025-06-07T17:23+0300

2025-06-07T17:23+0300

россия

мид рф

украина

мария захарова

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038367410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b3c2e1141952020aa75a06e25b7c230.jpg

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киевский режим совершает геноцид собственного народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ украинской стороны забрать тела погибших бойцов ВСУ.Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. Сегодня Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мид рф, украина, мария захарова