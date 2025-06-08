https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/bartsits-mysli-o-vozvraschenii-abkhazii-v-gruziyu--eto-fantomnye-boli-1055223611.html
Барциц: мысли о возвращении Абхазии в Грузию — это "фантомные боли"
Барциц: мысли о возвращении Абхазии в Грузию — это "фантомные боли"
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Первый рабочий визит Олега Барциц в Москву в качестве главы МИД начался 5 июня. 08.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-08T10:29+0300
2025-06-08T10:29+0300
2025-06-08T10:29+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Мысли о возврате Абхазии в Грузию это "фантомные боли", заявил глава МИД Олег Барциц в интервью РИА Новости.Он добавил, что некоторые здравомыслящие грузинские политики уже понимают, что Абхазия не вернется в состав страны, но не говорят этого вслух. Более того, некоторые из них заявляют о готовности извиниться, оздоравливать отношения с Абхазией и Южной Осетией. По мнению министра, именно этот шаг смог бы укрепить доверие между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/bartsits-prokommentiroval-peregovory-s-lavrovym-1055213982.html
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абхазия, мид абхазии, новости, олег барциц, грузия
абхазия, мид абхазии, новости, олег барциц, грузия
Барциц: мысли о возвращении Абхазии в Грузию — это "фантомные боли"
Первый рабочий визит Олега Барциц в Москву в качестве главы МИД начался 5 июня.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik.
Мысли о возврате Абхазии в Грузию это "фантомные боли", заявил глава МИД Олег Барциц в интервью РИА Новости
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Он добавил, что некоторые здравомыслящие грузинские политики уже понимают, что Абхазия не вернется в состав страны, но не говорят этого вслух. Более того, некоторые из них заявляют о готовности извиниться, оздоравливать отношения с Абхазией и Южной Осетией.
"Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы", — подчеркнул Барциц.
По мнению министра, именно этот шаг смог бы укрепить доверие между странами.