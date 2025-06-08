https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/bartsits-mysli-o-vozvraschenii-abkhazii-v-gruziyu--eto-fantomnye-boli-1055223611.html

Барциц: мысли о возвращении Абхазии в Грузию — это "фантомные боли"

Барциц: мысли о возвращении Абхазии в Грузию — это "фантомные боли"

Sputnik Абхазия

Первый рабочий визит Олега Барциц в Москву в качестве главы МИД начался 5 июня. 08.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Мысли о возврате Абхазии в Грузию это "фантомные боли", заявил глава МИД Олег Барциц в интервью РИА Новости.Он добавил, что некоторые здравомыслящие грузинские политики уже понимают, что Абхазия не вернется в состав страны, но не говорят этого вслух. Более того, некоторые из них заявляют о готовности извиниться, оздоравливать отношения с Абхазией и Южной Осетией. По мнению министра, именно этот шаг смог бы укрепить доверие между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/bartsits-prokommentiroval-peregovory-s-lavrovym-1055213982.html

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