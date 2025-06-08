https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-spektakli-i-vystavki-1055226298.html

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и выставки

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и выставки

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии со 9 по 15 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 08.06.2025, Sputnik Абхазия

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Культурная афиша Абхазии со 9 по 15 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Концертный зал Пицундского храма 13 и 15 июня в 17:00 – концерты органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. 9 июня в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцену выйдут Заслуженный деятель искусств России и Заслуженный артист Абхазии, органист Сергей Будкеев, солистки Абхазской госфилармонии Нана Черкезия и Астанда Джикирба.Абхазский драмтеатр 9 и 10 июня в 19:00 – премьера спектакля "В джазе одни девушки". Режиссер – Мадина Аргун. 13 июня в 19:00 – спектакль "Дядя Ваня". Режиссер – Бенар Кове. РУСДРАМ 9 июня в 19:00 – спектакль "Мама". Режиссер – Евгений Закиров. 10 июня в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова. 11 июня в 19:00 – спектакль "Примадонны". Режиссер – Сергей Ефремов. 12 июня в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин". Режиссер – Сергей Ефремов. 13 июня в 19:00 – спектакль "Софичка". Режиссер – Елена Одинцова. Выставки До 15 июня в The Wall Gallery в Сухуме будет проходить выставка картин Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна". До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. До конца июля будет открыта выставка к 80-летию Владислава Ардзинба "Наша звезда" в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/rusdram-otpravitsya-na-gastroli-v-sochi-1055221913.html

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