https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-spektakli-i-vystavki-1055226298.html
Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и выставки
Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и выставки
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии со 9 по 15 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 08.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-08T19:14+0300
2025-06-08T19:14+0300
2025-06-08T20:14+0300
в абхазии
абхазия
культура
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518707_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_592bdea55cd0ee46bb6cdc9d2ce77a8f.jpg
Культурная афиша Абхазии со 9 по 15 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Концертный зал Пицундского храма 13 и 15 июня в 17:00 – концерты органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. 9 июня в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцену выйдут Заслуженный деятель искусств России и Заслуженный артист Абхазии, органист Сергей Будкеев, солистки Абхазской госфилармонии Нана Черкезия и Астанда Джикирба.Абхазский драмтеатр 9 и 10 июня в 19:00 – премьера спектакля "В джазе одни девушки". Режиссер – Мадина Аргун. 13 июня в 19:00 – спектакль "Дядя Ваня". Режиссер – Бенар Кове. РУСДРАМ 9 июня в 19:00 – спектакль "Мама". Режиссер – Евгений Закиров. 10 июня в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова. 11 июня в 19:00 – спектакль "Примадонны". Режиссер – Сергей Ефремов. 12 июня в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин". Режиссер – Сергей Ефремов. 13 июня в 19:00 – спектакль "Софичка". Режиссер – Елена Одинцова. Выставки До 15 июня в The Wall Gallery в Сухуме будет проходить выставка картин Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна". До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. До конца июля будет открыта выставка к 80-летию Владислава Ардзинба "Наша звезда" в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/rusdram-otpravitsya-na-gastroli-v-sochi-1055221913.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/13/1050518707_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_a10d96d10156eede6f276f51f3d239a7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, культура, новости
абхазия, культура, новости
Культурная афиша Абхазии со 9 по 15 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Концертный зал Пицундского храма
13 и 15 июня в 17:00 – концерты органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
9 июня в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки. На сцену выйдут Заслуженный деятель искусств России и Заслуженный артист Абхазии, органист Сергей Будкеев, солистки Абхазской госфилармонии Нана Черкезия и Астанда Джикирба.
9 и 10 июня в 19:00 – премьера спектакля "В джазе одни девушки". Режиссер – Мадина Аргун.
13 июня в 19:00 – спектакль "Дядя Ваня". Режиссер – Бенар Кове.
9 июня в 19:00 – спектакль "Мама". Режиссер – Евгений Закиров.
10 июня в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова.
11 июня в 19:00 – спектакль "Примадонны". Режиссер – Сергей Ефремов.
12 июня в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин". Режиссер – Сергей Ефремов.
13 июня в 19:00 – спектакль "Софичка". Режиссер – Елена Одинцова.
До 15 июня в The Wall Gallery в Сухуме будет проходить выставка картин Игоря Панченко "Ликование в глубинах сна".
До конца июня в Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир открыта выставка "Кино Победы". На ней также представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии.
До конца июля будет открыта выставка к 80-летию Владислава Ардзинба "Наша звезда" в музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте.