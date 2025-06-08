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Поезда с телами украинских солдат начнут движение в воскресенье
Поезда с телами украинских солдат начнут движение в воскресенье
Sputnik Абхазия
Договоренности об обмене военнопленными и о том, что Россия передаст Киеву тела погибших солдат ВСУ, были достигнуты на переговорах в Стамбуле 2 июня. 08.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-08T11:45+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Репатриационные поезда с телами украинских солдат, которые Россия планирует передать Украине, начнут движение в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина.Он добавил, что российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Есть сигналы о том. что процесс будет перенесен на следующую неделю, но Москва ждет уведомления по специальному каналу. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. В субботу, 7 июня, помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/peredacha-tel-soldat-vsu-i-obmen-plennymi-ne-sostoyalis-1055222748.html
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Поезда с телами украинских солдат начнут движение в воскресенье
11:45 08.06.2025 (обновлено: 15:22 08.06.2025)
Договоренности об обмене военнопленными и о том, что Россия передаст Киеву тела погибших солдат ВСУ, были достигнуты на переговорах в Стамбуле 2 июня.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik.
Репатриационные поезда с телами украинских солдат, которые Россия планирует передать Украине, начнут движение в воскресенье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина.
"В настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих. С тем, чтобы выполнить обещание российской стороны, которое мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле. А именно - вернуть более 6000 тел погибших, найденных в зоне СВО", - уточнил он.
Он добавил, что российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Есть сигналы о том. что процесс будет перенесен на следующую неделю, но Москва ждет уведомления по специальному каналу.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились об обмене ранеными и тяжелобольными военными, а также военнослужащими в возрасте до 25 лет, планировалось обменять не менее 1000 человек. Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял о готовности провести обмен по формуле "1200 на 1200".
Также Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат. В субботу, 7 июня, помощник президента Владимир Мединский заявил, что обмены перенесены украинской стороной на неопределенный срок.