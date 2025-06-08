https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-iyunya-1055225616.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона. 08.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-08T17:54+0300

2025-06-08T17:54+0300

2025-06-08T19:54+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В понедельник, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии