Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аефир аҟны
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аефир аҟны
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Пушкин и Наполеон как фатальный герой истории
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Егор Яковлев. Наполеон – герой или тиран?
14:33
23 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-iyunya-1055225616.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона. 08.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-08T17:54+0300
2025-06-08T19:54+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051723457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7870db11bd0f9277190c6e72e50ec94.jpg
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В понедельник, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/11/1051723457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4879ad7fe80282b07f4db941841656fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 июня

17:54 08.06.2025 (обновлено: 19:54 08.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная города Очамчыра
Набережная города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В понедельник, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0