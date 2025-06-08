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Исторический ликбез
Егор Яковлев. Наполеон – герой или тиран?
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/rossiyskie-voyska-vyshli-na-zapadnuyu-granitsu-dnr-1055224436.html
Российские войска вышли на западную границу ДНР
Российские войска вышли на западную границу ДНР
Sputnik Абхазия
Войска группы "Центр" продолжают наступление наступление в Днепропетровской области. 08.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-08T12:29+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Российские войска вышли на западную границу ДНР, заявили в Министерстве обороны России.В ведомстве также рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Заря в ДНР.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены цех по производству БпЛА и места их хранения, учебный центр операторов дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. &nbsp; Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 131 украинский БпЛА, в том числе 73 вне зоны СВО.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 БпЛА, 610 ЗРК, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина РСЗО, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/poezda-v-telami-ukrainskikh-soldat-nachnut-dvizhenie-v-voskresene-1055223802.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска вышли на западную границу ДНР

12:29 08.06.2025
© Sputnik / Сергей БобылевВоеннослужащие отряда "Арбат" Добровольческого корпуса в городе Суджа Курской области.
Военнослужащие отряда Арбат Добровольческого корпуса в городе Суджа Курской области. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Войска группы "Центр" продолжают наступление наступление в Днепропетровской области.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Российские войска вышли на западную границу ДНР, заявили в Министерстве обороны России.
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в публикации.
В ведомстве также рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Заря в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены цех по производству БпЛА и места их хранения, учебный центр операторов дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.  
50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Поезда с телами украинских солдат начнут движение в воскресенье
11:45
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 131 украинский БпЛА, в том числе 73 вне зоны СВО.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 БпЛА, 610 ЗРК, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина РСЗО, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.
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