https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/rossiyskie-voyska-vyshli-na-zapadnuyu-granitsu-dnr-1055224436.html

Российские войска вышли на западную границу ДНР

Российские войска вышли на западную границу ДНР

Sputnik Абхазия

Войска группы "Центр" продолжают наступление наступление в Днепропетровской области. 08.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-08T12:29+0300

2025-06-08T12:29+0300

2025-06-08T12:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054285742_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_738ced30a50d75defeebc5a7a261ab58.jpg

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Российские войска вышли на западную границу ДНР, заявили в Министерстве обороны России.В ведомстве также рассказали об успехах российских войск в зоне СВО за сутки. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Заря в ДНР.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены цех по производству БпЛА и места их хранения, учебный центр операторов дронов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 131 украинский БпЛА, в том числе 73 вне зоны СВО.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 255 БпЛА, 610 ЗРК, 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 1 571 боевая машина РСЗО, 25 880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/poezda-v-telami-ukrainskikh-soldat-nachnut-dvizhenie-v-voskresene-1055223802.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф