https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/abkhaziya-predstavila-film-na-abkhazskom-yazyke-na-festivale-evraziyakinofest--1055236329.html
Абхазия представила фильм на абхазском языке на фестивале "Евразия–Кинофест"
Абхазия представила фильм на абхазском языке на фестивале "Евразия–Кинофест"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи. 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T20:49+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи.Участники из Абхазии смогли посетить мастер-классы, пообщаться с иностранными режиссерами."Это такая творческая обстановка, где ты чувствуешь, что ты на своем месте. Вдохновляешься, стремишься показать свое, не забывая важные ценности, такой обмен опытом между культурами, это очень значимо", — добавила Анна Хачатурян.На фестивале, который проходит с 6 по 13 июня, кинематографисты из 26 стран представят более 90 фильмов, а жюри определит победителей в ключевых номинациях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/pryamaya-translyatsiya-tseremonii-otkrytiya-evraziya-kinofest-1055214603.html
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кино, россия, культура, абхазия
кино, россия, культура, абхазия
Абхазия представила фильм на абхазском языке на фестивале "Евразия–Кинофест"
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи.
"Я очень рада, что мы можем вот так представлять Абхазию не только в России, но и показывать представителям других стран. Для нас это очень важно", — отметила представительница республики Аида Габуния.
Участники из Абхазии смогли посетить мастер-классы, пообщаться с иностранными режиссерами.
"Это такая творческая обстановка, где ты чувствуешь, что ты на своем месте. Вдохновляешься, стремишься показать свое, не забывая важные ценности, такой обмен опытом между культурами, это очень значимо", — добавила Анна Хачатурян.
На фестивале, который проходит с 6 по 13 июня, кинематографисты из 26 стран представят более 90 фильмов, а жюри определит победителей в ключевых номинациях.