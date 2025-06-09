https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/abkhaziya-predstavila-film-na-abkhazskom-yazyke-na-festivale-evraziyakinofest--1055236329.html

Абхазия представила фильм на абхазском языке на фестивале "Евразия–Кинофест"

Абхазия представила фильм на абхазском языке на фестивале "Евразия–Кинофест"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи. 09.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-09T20:49+0300

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2025-06-09T20:49+0300

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культура

абхазия

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи.Участники из Абхазии смогли посетить мастер-классы, пообщаться с иностранными режиссерами."Это такая творческая обстановка, где ты чувствуешь, что ты на своем месте. Вдохновляешься, стремишься показать свое, не забывая важные ценности, такой обмен опытом между культурами, это очень значимо", — добавила Анна Хачатурян.На фестивале, который проходит с 6 по 13 июня, кинематографисты из 26 стран представят более 90 фильмов, а жюри определит победителей в ключевых номинациях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/pryamaya-translyatsiya-tseremonii-otkrytiya-evraziya-kinofest-1055214603.html

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