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Дополнительное время: о завоевании интерконтинентального чемпионского пояса в Таиланде
Дополнительное время: о завоевании интерконтинентального чемпионского пояса в Таиланде
Sputnik Абхазия
Давид Амичба одержал победу в поединке в Таиланде и завоевал интерконтинентальный чемпионский пояс по тайскому боксу (муайтай). Встреча с тайским соперником... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T09:56+0300
2025-06-09T09:56+0300
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Дополнительное время: о завоевании интерконтинентального чемпионского пояса в Таиланде
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: о завоевании интерконтинентального чемпионского пояса в Таиланде
Давид Амичба одержал победу в поединке в Таиланде и завоевал интерконтинентальный чемпионский пояс по тайскому боксу (муайтай). Встреча с тайским соперником состоялаcь 30 мая.В эфире радио Sputnik спортсмен и его тренер, президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава рассказали о том, как Давид оказался претендентом на пояс, как проходили встречи, о мечте и возможностях ее достижения, а также о масштабных соревнованиях по тайскому боксу, которые пройдут в Абхазии.Слушайте подкаст.
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абхазия, спорт, бокс, соревнования, подкасты, дополнительное время, аудио
абхазия, спорт, бокс, соревнования, подкасты, дополнительное время, аудио
Давид Амичба одержал победу в поединке в Таиланде и завоевал интерконтинентальный чемпионский пояс по тайскому боксу (муайтай). Встреча с тайским соперником состоялаcь 30 мая.
В эфире радио Sputnik
спортсмен и его тренер, президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава рассказали о том, как Давид оказался претендентом на пояс, как проходили встречи, о мечте и возможностях ее достижения, а также о масштабных соревнованиях по тайскому боксу, которые пройдут в Абхазии.