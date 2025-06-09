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Глава Минздрава Абхазии проверил готовность медучреждений к курортному сезону
Глава Минздрава Абхазии проверил готовность медучреждений к курортному сезону
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Гагрской и Гудаутской ЦРБ, а также в больницах Нового Афона и Пицунды, чтобы оценить... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T15:11+0300
2025-06-09T15:11+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Гагрской и Гудаутской ЦРБ, а также в больницах Нового Афона и Пицунды, чтобы оценить подготовку к летнему сезону, сообщается в ведомстве. По словам главврача Гагрской ЦРБ Индиры Арсалия, больница обеспечена оборудованием, лекарствами и машинами скорой помощи, но есть нехватка узкопрофильных специалистов. Министр отметил, что Минздрав России поможет командировать врачей в Абхазию — такая практика действует уже несколько лет. Приезд специалистов ожидается в ближайшее время. В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил о штатной работе больницы и ремонте компьютерного томографа. По поручению президента Бадры Гунба выделены средства на закупку запчастей и ремонт. "Ремонт оборудования под личным контролем президента", — подчеркнул Эдуард Бутба.
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абхазия, новости, медицина, здравоохранение, россия
Глава Минздрава Абхазии проверил готовность медучреждений к курортному сезону
15:11 09.06.2025 (обновлено: 15:55 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Гагрской и Гудаутской ЦРБ, а также в больницах Нового Афона и Пицунды, чтобы оценить подготовку к летнему сезону, сообщается в ведомстве.
По словам главврача Гагрской ЦРБ Индиры Арсалия, больница обеспечена оборудованием, лекарствами и машинами скорой помощи, но есть нехватка узкопрофильных специалистов.
Министр отметил, что Минздрав России поможет командировать врачей в Абхазию — такая практика действует уже несколько лет. Приезд специалистов ожидается в ближайшее время.
В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил о штатной работе больницы и ремонте компьютерного томографа.
По поручению президента Бадры Гунба выделены средства на закупку запчастей и ремонт.
"Ремонт оборудования под личным контролем президента", — подчеркнул Эдуард Бутба.