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Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T16:00+0300
2025-06-09T16:00+0300
2025-06-09T16:58+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/peredacha-tel-soldat-vsu-i-obmen-plennymi-ne-sostoyalis-1055222748.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
16:00 09.06.2025 (обновлено: 16:58 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ.
Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.
Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.