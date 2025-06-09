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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/pervaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1055233429.html
Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T16:00+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/peredacha-tel-soldat-vsu-i-obmen-plennymi-ne-sostoyalis-1055222748.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

16:00 09.06.2025 (обновлено: 16:58 09.06.2025)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2025
© Министерство обороны РФ
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ.

Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.
Российские военнослужащие вернулись домой после обмена пленными между РФ и Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись
7 июня, 20:14

Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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