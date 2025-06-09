https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/pervaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1055233429.html

Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

Первая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских... 09.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-09T16:00+0300

2025-06-09T16:00+0300

2025-06-09T16:58+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/peredacha-tel-soldat-vsu-i-obmen-plennymi-ne-sostoyalis-1055222748.html

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