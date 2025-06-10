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Задержан россиянин, планировавший теракт в аэропорту Сухума
Задержан россиянин, планировавший теракт в аэропорту Сухума
Sputnik Абхазия
Задержанный – инженер строительной компании, у него был доступ к схемам воздушной гавани. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T12:07+0300
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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В Абхазии задержали россиянина, агента украинской разведки. Он планировал теракт в аэропорту Сухума, сообщили в СГБ. 45-летний инженер строительной компании был задержан на территории Сухумского аэропорта 5 июня. Установлено, что он вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По их заданию он планировал совершить в июне теракт, который должен был привести к большому количеству жертв. Задержанный отправил своим украинским кураторам инженерный план аэропорта, отметив на схеме места возможного закладывания взрывных устройств. "В мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, который представился сотрудником ГУР Украины. Он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности в сети интернет. И предложил совместно бороться с режимом. Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум", — сообщил диверсант. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
Задержан россиянин, планировавший теракт в аэропорту Сухума
12:07 10.06.2025 (обновлено: 12:19 10.06.2025)
Задержанный – инженер строительной компании, у него был доступ к схемам воздушной гавани.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В Абхазии задержали россиянина, агента украинской разведки. Он планировал теракт в аэропорту Сухума, сообщили в СГБ.
45-летний инженер строительной компании был задержан на территории Сухумского аэропорта 5 июня. Установлено, что он вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По их заданию он планировал совершить в июне теракт, который должен был привести к большому количеству жертв.
Задержанный отправил своим украинским кураторам инженерный план аэропорта, отметив на схеме места возможного закладывания взрывных устройств.
"В мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, который представился сотрудником ГУР Украины. Он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности в сети интернет. И предложил совместно бороться с режимом. Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум", — сообщил диверсант.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".