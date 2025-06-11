https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/badra-gunba-posetil-shkolu-v-sele-eshera-1055254548.html

Бадра Гунба посетил школу в селе Эшера

Бадра Гунба посетил школу в селе Эшера

Sputnik Абхазия

Школа носит имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, в этом году ей исполняется сто лет. 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T11:50+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Бадра Гунба посетил в селе Эшера школу, носящую имя Владислава Ардзинба. Бадра Гунба отметил, что экспонаты, хранящиеся в школе, перенесут в музей, который станет частью мемориального комплекса Владислава Ардзинба. Он также осмотрел отремонтированный спортзал. Работы там близятся к завершению, осталось установить отопление.Затем в учительской прошла встреча, в которой приняли участие глава Сухумского района Алхас Читанава, депутат Парламента Фазлыбей Авидзба. Авидзба рассказал, что школа, которой в этом году исполняется сто лет, нуждается в ремонте, и он будет ходатайствовать о выделении 10 миллионов рублей из фонда Народного Собрания. Но этой суммы, по его словам, недостаточно. Кроме того, один из участков дороги, ведущей к школе, требует расширения. Читанава добавил, что еще одна важная задача – ремонт ограды, так как на территорию школы проникает домашний скот. В обновлении нуждаются фасад учреждения и помещение музея.Президент подчеркнул, что руководство страны окажет школе всю необходимую поддержку.

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