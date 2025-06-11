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Бадра Гунба посетил школу в селе Эшера
Бадра Гунба посетил школу в селе Эшера
Sputnik Абхазия
Школа носит имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, в этом году ей исполняется сто лет. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T11:50+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Бадра Гунба посетил в селе Эшера школу, носящую имя Владислава Ардзинба. Бадра Гунба отметил, что экспонаты, хранящиеся в школе, перенесут в музей, который станет частью мемориального комплекса Владислава Ардзинба. Он также осмотрел отремонтированный спортзал. Работы там близятся к завершению, осталось установить отопление.Затем в учительской прошла встреча, в которой приняли участие глава Сухумского района Алхас Читанава, депутат Парламента Фазлыбей Авидзба. Авидзба рассказал, что школа, которой в этом году исполняется сто лет, нуждается в ремонте, и он будет ходатайствовать о выделении 10 миллионов рублей из фонда Народного Собрания. Но этой суммы, по его словам, недостаточно. Кроме того, один из участков дороги, ведущей к школе, требует расширения. Читанава добавил, что еще одна важная задача – ремонт ограды, так как на территорию школы проникает домашний скот. В обновлении нуждаются фасад учреждения и помещение музея.Президент подчеркнул, что руководство страны окажет школе всю необходимую поддержку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250604/yaselnaya-gruppa-poyavilas-v-detsade-kuarasa-posle-kapitalnogo-remonta-1055176501.html
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абхазия, новости, абхазия: благоустройство районов и городов, бадра гунба
абхазия, новости, абхазия: благоустройство районов и городов, бадра гунба
Бадра Гунба посетил школу в селе Эшера
11:50 11.06.2025 (обновлено: 12:00 11.06.2025)
Школа носит имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, в этом году ей исполняется сто лет.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Бадра Гунба посетил в селе Эшера школу, носящую имя Владислава Ардзинба.
Президент побывал в музее, посвященном Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Для него провели экскурсию, показали экспозицию, посвященную Ардзинба, рассказали больше о жизни первого президента, вручили в подарок книгу "Эпоха Ардзинба".
Бадра Гунба отметил, что экспонаты, хранящиеся в школе, перенесут в музей, который станет частью мемориального комплекса Владислава Ардзинба.
Он также осмотрел отремонтированный спортзал. Работы там близятся к завершению, осталось установить отопление.
Затем в учительской прошла встреча, в которой приняли участие глава Сухумского района Алхас Читанава, депутат Парламента Фазлыбей Авидзба.
Авидзба рассказал, что школа, которой в этом году исполняется сто лет, нуждается в ремонте, и он будет ходатайствовать о выделении 10 миллионов рублей из фонда Народного Собрания. Но этой суммы, по его словам, недостаточно. Кроме того, один из участков дороги, ведущей к школе, требует расширения.
Читанава добавил, что еще одна важная задача – ремонт ограды, так как на территорию школы проникает домашний скот. В обновлении нуждаются фасад учреждения и помещение музея.
Президент подчеркнул, что руководство страны окажет школе всю необходимую поддержку.