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Акыҭанхамҩа аҿиара апрограмма анхаҩы изы иахьынӡацхыраагӡоу атәы
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аԥхын агәамсам ақәгара шеиҿкаау атәы
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Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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Турбаза
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18:46
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
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3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на международном туристическом форуме " Путешествуй!"
21:34
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Турбаза
Кадровая политика в туристической сфере Абхазии: спрос и предложения
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳәынҭавтоинспекциа аԥхын аусура аиҿкаашьа атәы
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T09:00+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Пять дронов уничтожили над Тамбовской областью, два – над Ростовской, один у побережья Крыма.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:00 11.06.2025 (обновлено: 11:01 11.06.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

Над Воронежской областью сбили 16 беспилотников, над Курской – восемь.

Пять дронов уничтожили над Тамбовской областью, два – над Ростовской, один у побережья Крыма.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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