https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html

Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T09:00+0300

2025-06-11T09:00+0300

2025-06-11T11:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Пять дронов уничтожили над Тамбовской областью, два – над Ростовской, один у побережья Крыма.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html

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