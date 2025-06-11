https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T09:00+0300
2025-06-11T09:00+0300
2025-06-11T11:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237227_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_63f2e03db9971384a371f1d8b8ad4e7b.jpg
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Пять дронов уничтожили над Тамбовской областью, два – над Ростовской, один у побережья Крыма.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237227_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_0f4ea2bd96401feebaf04ea4cea3d6ff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
09:00 11.06.2025 (обновлено: 11:01 11.06.2025)
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над Воронежской областью сбили 16 беспилотников, над Курской – восемь.
Пять дронов уничтожили над Тамбовской областью, два – над Ростовской, один у побережья Крыма.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.