https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html

СВО: масштаб российского возмездия остается загадкой

СВО: масштаб российского возмездия остается загадкой

Sputnik Абхазия

Если противник не сдается, ему "прилетает". Россия ответила на теракт СБУ 1 июня операцией уничтожения украинских центров управления, военно-промышленных... 10.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-10T14:08+0300

2025-06-10T14:08+0300

2025-06-10T14:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

россия

украина

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053125722_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_549be002fd904eb886d70499f9ce4ae0.jpg

Особое внимание – западным регионам. Российские ракетные удары ложатся все ближе к границам Польши, Румынии и ряда других стран НАТО. Бандеровская Украина обречена стать зоной демилитаризации и деиндустриализации – там не производят ничего, кроме оружия для войны с Россией.Российская армия четвертые сутки наносит массированные удары высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам и предприятия ВПК.Тяжелая канонада не смолкала в ночь на 9 июня в Киевской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Ровенской областях. В Киеве поражены позиционный район ЗРК Patriot и Дарницкая ТЭЦ. В Харькове – более 50 "прилетов" по скоплениям военной техники, арсеналам, складам хранения БПЛА, подземным сооружениям. В городе Дубно поражены военный аэродром и пять украинских МиГ-29 на стоянке, крупный логистический терминал ВСУ (распределительный центр подвоза оружия и боеприпасов из Польши), предприятие "Дубнонефтепродукт", которое снабжало ВСУ топливом. Областной центр Ровно за ночь потрясли около двадцати высокоточных ударов.В Николаеве 32 высокоточных удара нанесены по аэродромам, пунктам дислокации ВСУ, складам вооружения и цехам производства военной продукции. Под Одессой сгорела стартовая позиция реактивных БПЛА. Дерзкий рейд российского спецназа бригады "Эспаньола" уничтожил систему связи и передачи данных противника на морских газодобывающих платформах, которую ранее использовали для управления БПЛА и БЭК в атаках на Крымский полуостров.В Тернополе вторые сутки не могут потушить пожар после российского удара по арсеналу ВСУ. Опубликованы кадры с "ядерным грибом" на месте детонации 150 млн долларов, то есть 56 крылатых ракет Storm Shadow, 53 оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 зенитных ракет Patriot, завезенных в Тернополь пятью днями ранее. Кроме того, NASA опубликовало спутниковые снимки разрушенных в ночь 7 июня предприятий ВПК – "Днепропресс" в Днепропетровске и Павлоградского механического завода. Вероятно, на очереди – ДнепроГЭС.В собственной "паутине"Сокрушительный ответ России на теракты киевского режима оказался неограниченным во времени. Вероятно, это начало системного разрушения натовской логистики и всей критической инфраструктуры бандеровского государства. Комбинированные удары по объектам ВСУ и ВПК дронами-камикадзе, баллистическими и крылатыми ракетами, с доразведкой и коррекцией применялись и прежде. Заметно изменились ритм, интенсивность боевого применения, растущее количество поражаемых объектов. Украинская "перегруженная" система ПВО испытывает большие проблемы.Между тем, США отправили "украинские" зенитные снаряды на Ближний Восток, и намерены полностью отказаться от поддержки безнадежной прокси-войны с Россией. Европейские страны НАТО неспособны заменить американцев – там не хватает бюджетных средств для достижения "порога" военных расходов в 5% ВВП, и попросту нет ресурсов (металла, пороха, тротила) для кратного увеличения производства оружия. Генсек НАТО Марк Рютте 5 июня напомнил: все страны альянса производят в год столько боеприпасов, сколько Россия за три месяца.Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских политиков сообщило о подготовке Россией многоцелевого удара значительного масштаба, подчеркнув: основной "асимметричный" ответ Москвы на дерзкое нападение СБУ еще впереди. Российские удары "будут масштабными, жестокими и неумолимыми".Марионеточные ВСУ/СБУ и европейские "ястребы" оказались в собственной "паутине" надолго. В Кремле сегодня не исключают развертывания российских ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км) в ответ на экспансию НАТО, и агрессивные действия у границ России. Москва может отказаться от прежних односторонних ограничений и восстановить полную свободу размещения ракетного оружия. Это не абстракции, речь идет о конкретных целях.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 июня обвинил Великобританию в "100-процентоном" соучастии в террористических актах украинских спецслужб на российской территории. Поэтому опубликованный ранее (Олегом Царевым) проект удара гиперзвуковым "Орешником" по британской базе атомных подводных лодок в Шотландии выглядит все более реалистичным. Главное – дождаться "пересменки", когда все четыре субмарины окажутся у пирса.Даже "свидомые" украинские аналитики внезапно осознали, что "имперские усилия" России носят исторический характер, и определят будущие границы "маленького гетто для бандеровцев" в районе Львова. Лишь нейтральная, "средняя Украина" сможет проводить собственную ограниченную политику, иметь маленькую армию и строго соблюдать нейтралитет. Однако, для формирования системы равной и неделимой безопасности в Европе этого будет недостаточно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/sk-rossii-nazval-teraktami-podryvy-zheleznoy-dorogi-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1055172324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/mirotvortsy-zapada--organizatory-teraktov-kievskogo-rezhima-1055166232.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, россия, украина, авторы, колумнисты