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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T18:09+0300

2025-06-11T18:09+0300

2025-06-11T18:09+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В четверг, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в предгорных районах возможен слабый дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии