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Хра злоу ахҭысқәа
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Ешыратәи аибашьцәа рмузеи хара имгакәа аргылара иалагоит
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба игәалашәара аҳаҭыраз: аҵарауаа инарҭбаау аилатәара мҩаԥыргеит
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T18:09+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В четверг, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в предгорных районах возможен слабый дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 июня

18:09 11.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукВесна в городе 2025
Весна в городе 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. В четверг, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в предгорных районах возможен слабый дождь.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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