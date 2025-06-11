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Акыҭанхамҩа аҿиара апрограмма анхаҩы изы иахьынӡацхыраагӡоу атәы
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аԥхын агәамсам ақәгара шеиҿкаау атәы
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Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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Турбаза
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
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Актуальный комментарий
Абхазия на международном туристическом форуме " Путешествуй!"
21:34
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Турбаза
Кадровая политика в туристической сфере Абхазии: спрос и предложения
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳәынҭавтоинспекциа аԥхын аусура аиҿкаашьа атәы
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Ажәабжьқәа 13:30
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiyskie-voyska-razvivayut-nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-zayavili-v-minoborony-1055257109.html
Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны
Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны
Sputnik Абхазия
Министерство обороны России сообщает о выходе российских войск к западной границе ДНР. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T14:53+0300
2025-06-11T14:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Мотострелковые подразделения группировки "Центр" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступать в Днепропетровской области.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам по производству БпЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения БпЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 120 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 БпЛА, 611 ЗРК, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны

14:53 11.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Министерство обороны России сообщает о выходе российских войск к западной границе ДНР.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Мотострелковые подразделения группировки "Центр" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступать в Днепропетровской области.
Группировка войск "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивают наступление в Днепропетровской области.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам по производству БпЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения БпЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 120 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 БпЛА, 611 ЗРК, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Более 30 украинских дронов сбили над Россией за ночь
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