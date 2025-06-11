https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiyskie-voyska-razvivayut-nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-zayavili-v-minoborony-1055257109.html

Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны

Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны

Sputnik Абхазия

Министерство обороны России сообщает о выходе российских войск к западной границе ДНР. 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T14:53+0300

2025-06-11T14:53+0300

2025-06-11T14:53+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Мотострелковые подразделения группировки "Центр" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступать в Днепропетровской области.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам по производству БпЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения БпЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 120 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 БпЛА, 611 ЗРК, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html

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