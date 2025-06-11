https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiyskie-voyska-razvivayut-nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-zayavili-v-minoborony-1055257109.html
Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны
Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны
Sputnik Абхазия
Министерство обороны России сообщает о выходе российских войск к западной границе ДНР. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T14:53+0300
2025-06-11T14:53+0300
2025-06-11T14:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054284301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bfd07ac99824ed3d360b2ce508e734c.jpg
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Мотострелковые подразделения группировки "Центр" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступать в Днепропетровской области.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам по производству БпЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения БпЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 120 украинских БпЛА. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 БпЛА, 611 ЗРК, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/bolee-30-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1055251847.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054284301_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_85898adbe17690f538db7eff837f636a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области, заявили в Минобороны
Министерство обороны России сообщает о выходе российских войск к западной границе ДНР.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Мотострелковые подразделения группировки "Центр" вышли к западной границе ДНР и вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступать в Днепропетровской области.
Группировка войск "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивают наступление в Днепропетровской области.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цехам по производству БпЛА и местам их хранения, пункту управления разведкой и наведения БпЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 120 украинских БпЛА.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 БпЛА, 611 ЗРК, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.