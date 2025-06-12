https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/ministry-prosvescheniya-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya--1055269428.html

Министры просвещения Абхазии и России обсудили сотрудничество в сфере образования

Министры просвещения Абхазии и России обсудили сотрудничество в сфере образования

Sputnik Абхазия

В феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий. 12.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-12T12:59+0300

2025-06-12T12:59+0300

2025-06-12T12:59+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий, работа уже ведется. Уже прошло 63 мероприятия, включая курсы по работе с интерактивными средствами обучения для педагогов, олимпиаду по русскому языку, победители которой смогут посетить фестиваль русского языка и российской культуры в центре "Смена", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. В числе мероприятий также семинары в центре "Машук" для руководителей абхазских школ, поставки школьных учебников, курсы для специалистов в области коррекции речевых нарушений у детей. Кроме того, Кравцов выразил готовность содействовать в организации обучения для 400 педагогов на базе Центра открытого образования в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/khana-gunba-moya-osnovnaya-professiya---pedagog-1054592846.html

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