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Министры просвещения Абхазии и России обсудили сотрудничество в сфере образования
Министры просвещения Абхазии и России обсудили сотрудничество в сфере образования
Sputnik Абхазия
В феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T12:59+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий, работа уже ведется. Уже прошло 63 мероприятия, включая курсы по работе с интерактивными средствами обучения для педагогов, олимпиаду по русскому языку, победители которой смогут посетить фестиваль русского языка и российской культуры в центре "Смена", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. В числе мероприятий также семинары в центре "Машук" для руководителей абхазских школ, поставки школьных учебников, курсы для специалистов в области коррекции речевых нарушений у детей. Кроме того, Кравцов выразил готовность содействовать в организации обучения для 400 педагогов на базе Центра открытого образования в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/khana-gunba-moya-osnovnaya-professiya---pedagog-1054592846.html
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абхазия, россия, новости, образование

Министры просвещения Абхазии и России обсудили сотрудничество в сфере образования

12:59 12.06.2025
© Foto / министерство просвещения АбхазииСотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов.
Сотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
© Foto / министерство просвещения Абхазии
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В феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий, работа уже ведется.
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Уже прошло 63 мероприятия, включая курсы по работе с интерактивными средствами обучения для педагогов, олимпиаду по русскому языку, победители которой смогут посетить фестиваль русского языка и российской культуры в центре "Смена", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.
В числе мероприятий также семинары в центре "Машук" для руководителей абхазских школ, поставки школьных учебников, курсы для специалистов в области коррекции речевых нарушений у детей.
Кроме того, Кравцов выразил готовность содействовать в организации обучения для 400 педагогов на базе Центра открытого образования в Абхазии.

"Подтверждаю нашу готовность не только выполнять достигнутые договоренности, но и развивать их. Мы открыты для долгосрочного сотрудничества и взаимодействия по всем направлениям образовательной сферы", — подчеркнул он.

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