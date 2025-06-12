https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/pervyy-shirokofyuzelyazhnyy-samolet-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu-1055267295.html

Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту

Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту

Sputnik Абхазия

Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией было запущено 1 мая. 12.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-12T09:20+0300

2025-06-12T09:20+0300

2025-06-12T15:46+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый широкофюзеляжный самолет с 350 пассажирами на борту приземлился в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба. Самолет авиакомпании iFly вылетел из московского аэропорта Шереметьево.По словам замминистра туризма Дмитрия Зантария, рейс организован компанией "Библио-глобус", на нем прилетели туристы, купившие путевки.Приезд таких туристов сразу в сухумский аэропорт дает много плюсов, считает Зантария. В их числе разгрузка погранпункта "Псоу" для туристов, которые приезжают самостоятельно, а также возможность того, что часть путешественников предпочтет отдыхать в восточной Абхазии.Традиционно первый рейс компании iFly встретили водной аркой. Сами туристы тоже ощутили на себе абхазское гостеприимство – им предложили фрукты и прохладительные напитки, а ансамбли "Горцы Абхазии" и "Сухум" исполнили для них народные танцы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html

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