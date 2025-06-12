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Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту
Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту
Sputnik Абхазия
Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией было запущено 1 мая. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T09:20+0300
2025-06-12T09:20+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый широкофюзеляжный самолет с 350 пассажирами на борту приземлился в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба. Самолет авиакомпании iFly вылетел из московского аэропорта Шереметьево.По словам замминистра туризма Дмитрия Зантария, рейс организован компанией "Библио-глобус", на нем прилетели туристы, купившие путевки.Приезд таких туристов сразу в сухумский аэропорт дает много плюсов, считает Зантария. В их числе разгрузка погранпункта "Псоу" для туристов, которые приезжают самостоятельно, а также возможность того, что часть путешественников предпочтет отдыхать в восточной Абхазии.Традиционно первый рейс компании iFly встретили водной аркой. Сами туристы тоже ощутили на себе абхазское гостеприимство – им предложили фрукты и прохладительные напитки, а ансамбли "Горцы Абхазии" и "Сухум" исполнили для них народные танцы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту
09:20 12.06.2025 (обновлено: 15:46 12.06.2025)
Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией было запущено 1 мая.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый широкофюзеляжный самолет с 350 пассажирами на борту приземлился в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба.
Самолет авиакомпании iFly вылетел из московского аэропорта Шереметьево.
По словам замминистра туризма Дмитрия Зантария, рейс организован компанией "Библио-глобус", на нем прилетели туристы, купившие путевки.
"Это турист, который имеет места размещения, свою цель, знает куда едет. Данный рейс будет регулярным, самолет будет летать ежедневно. А с 28 июня до конца летнего сезона рейс будет летать два раза в день", — подчеркнул он.
Приезд таких туристов сразу в сухумский аэропорт дает много плюсов, считает Зантария. В их числе разгрузка погранпункта "Псоу" для туристов, которые приезжают самостоятельно, а также возможность того, что часть путешественников предпочтет отдыхать в восточной Абхазии.
Традиционно первый рейс компании iFly встретили водной аркой. Сами туристы тоже ощутили на себе абхазское гостеприимство – им предложили фрукты и прохладительные напитки, а ансамбли "Горцы Абхазии" и "Сухум" исполнили для них народные танцы.