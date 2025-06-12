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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Шәача ицо афестиваль "Евразиа-Кинофест" иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәагьы
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа реимадарақәа рҳәаа аҽарҭбаауеит
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Главный четверг
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T18:04+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В пятницу, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня

18:04 12.06.2025
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В пятницу, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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