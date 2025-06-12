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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада. 12.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-12T18:04+0300

2025-06-12T18:04+0300

2025-06-12T18:04+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В пятницу, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии