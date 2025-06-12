https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-13-iyunya-1055276230.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T18:04+0300
2025-06-12T18:04+0300
2025-06-12T18:04+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cff1c06d1f1bea9c33fd893d3e0f726.jpg
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В пятницу, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051393353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_124b7ba773ae9ae7182f94fd4f10b028.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 июня
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием восточной периферии антициклона с запада.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik. В пятницу, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.