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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за сутки
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР за сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T17:42+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству БпЛА местам хранения БпЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 260 беспилотников, в том числе 62 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63105 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23874 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26088 орудий полевой артиллерии и минометов, 36763 единицы специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству БпЛА местам хранения БпЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 260 беспилотников, в том числе 62 вне зоны СВО.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63105 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23874 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26088 орудий полевой артиллерии и минометов, 36763 единицы специальной военной автомобильной техники.