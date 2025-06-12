https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/svo-rossiyskie-kh-22-ustroili-zmeinyy-ad-dlya-gur-ukrainy-1055268902.html

СВО: российские Х-22 устроили "змеиный ад" для ГУР Украины

СВО: российские Х-22 устроили "змеиный ад" для ГУР Украины

Sputnik Абхазия

Россия жестко пресекает появление на острове Змеиный в Черном море диверсантов украинской военной разведки и разведывательной аппаратуры ВСУ. 12.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-12T12:00+0300

2025-06-12T12:00+0300

2025-06-12T12:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

колумнисты

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103005/02/1030050242_0:147:3000:1835_1920x0_80_0_0_7f25c00779defc4607d983dcd15dbe57.jpg

Географическое расположение острова – вблизи румынской границы и неподалеку от российского Крыма – делает его стратегической точкой контроля маршрутов международного судоходства, оружейных поставок и региональной безопасности, пишет военный эксперт Александр Хроленко.А также потопили боевые катера и грузовое судно, с которого отгружали морские дроны, предназначенные для ударов по Крыму. Противник переоценил свои возможности или понадеялся на помощь натовских разведывательных спутников, самолетов Gulfstream G550 и беспилотников RQ-4B Global Hawk над Черным морем.Вблизи острова Змеиный в этот же день на самоподъемной буровой установке (СПБУ) "Таврида" ударом российской "Бури" уничтожен украинский пункт управления морскими беспилотниками, системы РЭБ, пункт дозаправки БЭК типа Magura-7 – вместе со специалистами. Так, потерпела фиаско еще одна "революционная миссия" ГУР, о которых любят рассказывать в Киеве.Точные и сокрушительные ракетные удары дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на Западе восприняли очень болезненно, ведь согласно украинской легенде таких самолетов у России после 1 июня практически не осталось, и в ближайшие годы они не появятся. Вопреки бандеровской дезинформации, крылатая ракета Х-22 "Буря" с боевой частью массой 1000 кг запускается только с бомбардировщика Ту-22М3, на конечном участке разгоняется до 4,6 Маха. Заметим, противокорабельную "Бурю" времен холодной войны современными натовскими средствами ПВО перехватить невозможно. Унизительное для Запада свидетельство технологического отставания. Между тем российские войска сохраняют огневой контроль над островом Змеиный и не позволяют противнику "приживаться" на нем с начала СВО. За минувшие три года систематические ракетно-бомбовые удары оставили на острове и вокруг него (на дне морском) обломки украинских катеров, самолетов и вертолетов, большое количество "двухсотых" из состава ВСУ. На скалистом участке суши 600х600 метров выжить под огнем ВС России практически невозможно. Однако украинское командование периодически (маниакально) отправляет на Змеиный десанты с "билетом в один конец".Украинские камикадзеЗмеиный – остров непростой. До начала российской СВО натовские специалисты радиоэлектронной разведки следили отсюда за активностью России. Ранее публиковалась информация о присутствии на острове систем для корректировки американских крылатых ракет "Томагавк" дальностью до 2500 км. И сегодня для бандеровской Украины контроль над Змеиным – означает обладание удобным плацдармом для ракетных и беспилотных ударов по российскому Крыму. Поэтому лишь в одной из боевых операций весной 2022 года на острове Змеиный и вокруг него ВСУ за трое суток потеряли безвозвратно более 100 бойцов спецназа, три фронтовых бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27, ударный вертолет Ми-24, три многоцелевых вертолета Ми-8, три бронированных катера проекта 58181 "Кентавр" и девять ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2" турецкого производства, не считая прочих "неприятностей".Значение Змеиного для России переоценить сложно. Остров расположен в 35 км от устья реки Дунай, в 48 км от ближайшего населенного пункта Одесской области и в 180 км от Крыма. Позволяет контролировать северо-западную часть Черного моря, грузовые (оружейные) потоки из Румынии на Украину. Для России этот участок суши может иметь стратегическое значение далеко за горизонтом и рамками спецоперации, поскольку подобен острову Гогланд в Балтийском море – в 180 км от Санкт-Петербурга. Кроме вероятного формирования новой границы территориальных вод РФ, имеются экономические резоны. Неподалеку от Змеиного в 1980-х разведаны значительные запасы нефти (до 10 млн тонн) и газа (до 100 млрд кубометров), сегодня это поле деятельности российских буровых платформ "Черноморнефтегаза". Здесь присутствует логика Истории.Змеиный стал российским после войны с турками 1787–1791 годов. По итогам Крымской войны, в 1856 году остров отошел Румынии, и вернулся в СССР в 1946 году. После распада Советского Союза украинские власти разместили на Змеином маяк гидрографической службы ВМС, радиолокационную роту, и пограничную заставу. Крайне неудачный "украинский проект" США и НАТО завершается. Новые страницы большой истории четвертый год пишут российские войска в зоне СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/baltflot-rossii-k-unichtozheniyu-piratov-gotov-1055188016.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, украина