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Жительницу Красноярска задержали в Абхазии по подозрению в сбыте метадона
Жительницу Красноярска задержали в Абхазии по подозрению в сбыте метадона
Sputnik Абхазия
У жительницы Красноярска Ирины Кузьменко изъяли более 100 граммов запрещенного вещества. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T17:13+0300
2025-06-12T17:13+0300
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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Абхазии задержали россиянку по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме, сообщили в МВД.Сверток, в котором хранилось более 97 граммов метадона у 41-летней жительницы Красноярска Ирины Кузьменко изъяли во время личного досмотра. В присутствии понятых она призналась, что купила наркотики с целью распространения.Установлено, что ранее задержанная делала в Сухуме тайные закладки. Три свертка обнаружили на улице Ардзинба, геолокацию Кузьменко отправляла куратору через WhatsApp. По оперативным данным, это новый наркоканал, работающий под ником "Хоттабыч", он находится в разработке у правоохранителей.Общая масса изъятого метадона составила 102 грамма. Ирину Кузьменко заключили под стражу, расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/zhitel-moskvy-zaderzhan-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1055234478.html
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абхазия, наркотики, новости, мвд абхазии
абхазия, наркотики, новости, мвд абхазии
Жительницу Красноярска задержали в Абхазии по подозрению в сбыте метадона
17:13 12.06.2025 (обновлено: 17:21 12.06.2025)
У жительницы Красноярска Ирины Кузьменко изъяли более 100 граммов запрещенного вещества.
СУХУМ, 12 июн – Sputnik.
Сотрудники МВД и СГБ Абхазии задержали россиянку по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме, сообщили
в МВД.
Сверток, в котором хранилось более 97 граммов метадона у 41-летней жительницы Красноярска Ирины Кузьменко изъяли во время личного досмотра. В присутствии понятых она призналась, что купила наркотики с целью распространения.
Установлено, что ранее задержанная делала в Сухуме тайные закладки. Три свертка обнаружили на улице Ардзинба, геолокацию Кузьменко отправляла куратору через WhatsApp. По оперативным данным, это новый наркоканал, работающий под ником "Хоттабыч", он находится в разработке у правоохранителей.
Общая масса изъятого метадона составила 102 грамма. Ирину Кузьменко заключили под стражу, расследование продолжается.