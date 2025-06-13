https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/tseremoniya-zakrytiya-evraziya-kinofest-pryamaya-translyatsiya-1055291286.html

Церемония закрытия "Евразия Кинофест"

Церемония закрытия "Евразия Кинофест"

Sputnik Абхазия

Церемония закрытия международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" проходит в Летнем театре в Сочи. 13.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-13T19:00+0300

2025-06-13T19:00+0300

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Церемония закрытия международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" проходит в Летнем театре в Сочи.Фестиваль начался 6 июня. На нем представили документальные и художественные фильмы из 25 стран. Сегодня будут определены победители.Смотрите церемонию открытия "Евразия Кинофест" здесь

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