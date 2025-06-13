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Церемония закрытия "Евразия Кинофест"
Церемония закрытия "Евразия Кинофест"
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Церемония закрытия международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" проходит в Летнем театре в Сочи. 13.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-13T19:00+0300
2025-06-13T19:00+0300
2025-06-13T21:03+0300
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Церемония закрытия международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" проходит в Летнем театре в Сочи.Фестиваль начался 6 июня. На нем представили документальные и художественные фильмы из 25 стран. Сегодня будут определены победители.Смотрите церемонию открытия "Евразия Кинофест" здесь
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россия, сочи, кино, культура, видео, мультимедиа, видео
россия, сочи, кино, культура, видео, мультимедиа, видео
Церемония закрытия "Евразия Кинофест"
19:00 13.06.2025 (обновлено: 21:03 13.06.2025)
Церемония закрытия международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" проходит в Летнем театре в Сочи.
Фестиваль начался 6 июня. На нем представили документальные и художественные фильмы из 25 стран.
Сегодня будут определены победители.
Смотрите церемонию открытия "Евразия Кинофест" здесь