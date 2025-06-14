Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
13:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҿар ртеатр аусура аиӷьтәразы иӡбатәу азҵаарақәа
13:33
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акультура аминистрра аԥхын еиҿнакаауа ақәгыларақәа
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с автором проекта "Птица Феникс" о мудрых женщинах Абхазии
14:33
15 мин
Дополнительное время
Баскетболисты Абхазии – первые на IX играх соотечественников и государств-участников ШОС
14:48
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны ахаҭарнакцәа Урыстәыла аграртә цәыргақәҵа иалахәын
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны ахаҭарнакцәа Урыстәыла аграртә цәыргақәҵа иалахәын
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
21:33
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Каратели-чужеземцы в СС: как немцы у финнов черепа измеряли
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Массовый террор: чем "прославились" финские эсэсовцы в СССР
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/bolee-60-ukrainskikh-dronov-sbili-rossiyskie-bespilotniki-za-noch-1055294069.html
Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь
Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь
Sputnik Абхазия
ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T09:20+0300
2025-06-14T09:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/16/1055023088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5564b4c0011046ea66c2d5f11125dc5f.jpg
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских БпЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Восемь украинских БпЛА уничтожили над Ставропольским краем, 6 – над Крымом, один – над Самарской областью.Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/svo-rossiyskie-kh-22-ustroili-zmeinyy-ad-dlya-gur-ukrainy-1055268902.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/16/1055023088_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2caa74f3b0c0576d90007bff3d0d8625.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь

09:20 14.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских БпЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Над Воронежской областью поражены 30 беспилотников, над Белгородской – 10.
Восемь украинских БпЛА уничтожили над Ставропольским краем, 6 – над Крымом, один – над Самарской областью.
Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 на репетиции воздушного парада Победы в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: российские Х-22 устроили "змеиный ад" для ГУР Украины
12 июня, 12:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0