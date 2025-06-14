https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/bolee-60-ukrainskikh-dronov-sbili-rossiyskie-bespilotniki-za-noch-1055294069.html

Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь

Более 60 украинских дронов сбили российские беспилотники за ночь

Sputnik Абхазия

ВСУ практически ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 14.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-14T09:20+0300

2025-06-14T09:20+0300

2025-06-14T09:20+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских БпЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Восемь украинских БпЛА уничтожили над Ставропольским краем, 6 – над Крымом, один – над Самарской областью.Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/svo-rossiyskie-kh-22-ustroili-zmeinyy-ad-dlya-gur-ukrainy-1055268902.html

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