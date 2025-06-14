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https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-trampom-1055297605.html
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Sputnik Абхазия
Разговор президентов продолжался 50 минут, они обсудили обострение конфликта между Израилем и Ираном и ситуацию на Украине. 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T21:16+0300
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Президент России Владимир ПутинПутин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, российского лидера Юрий Ушаков.Он напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе. Несмотря на сложную обстановку, президенты не исключили возвращения к переговорам по этому вопросу.Дональд Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.Путин также сообщил американскому лидеру об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня и выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, как условлено, после 22 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/izrail-etoy-nochyu-nanes-udary-po-iranu-1055280493.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, новости
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, новости

Путин провел телефонный разговор с Трампом

21:16 14.06.2025
© Sputnik / Александр Казаков/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Президент Владимир Путин принял участие в акции Елка желаний - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Александр Казаков/POOL
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Разговор президентов продолжался 50 минут, они обсудили обострение конфликта между Израилем и Ираном и ситуацию на Украине.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Президент России Владимир ПутинПутин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, российского лидера Юрий Ушаков.
Российский президент осудил военную операцию Израиля против Ирана, сообщил о готовности Москвы, заинтересованной в урегулировании конфликта, стать посредником между сторонами.
Он напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе. Несмотря на сложную обстановку, президенты не исключили возвращения к переговорам по этому вопросу.
Дональд Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.
Путин также сообщил американскому лидеру об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня и выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, как условлено, после 22 июня.
Пожарные и люди расчищают место взрыва в жилом комплексе после израильских атак в Тегеране, пятница, 13 июня 2025 г. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2025
Израиль этой ночью нанес удары по Ирану
Вчера, 09:00
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