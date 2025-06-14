https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-trampom-1055297605.html

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Sputnik Абхазия

Разговор президентов продолжался 50 минут, они обсудили обострение конфликта между Израилем и Ираном и ситуацию на Украине. 14.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-14T21:16+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Президент России Владимир ПутинПутин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, российского лидера Юрий Ушаков.Он напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе. Несмотря на сложную обстановку, президенты не исключили возвращения к переговорам по этому вопросу.Дональд Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию как весьма тревожную, признав эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.Путин также сообщил американскому лидеру об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня и выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, как условлено, после 22 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/izrail-etoy-nochyu-nanes-udary-po-iranu-1055280493.html

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