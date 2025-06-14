Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
13:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҿар ртеатр аусура аиӷьтәразы иӡбатәу азҵаарақәа
13:33
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акультура аминистрра аԥхын еиҿнакаауа ақәгыларақәа
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Интервью с автором проекта "Птица Феникс" о мудрых женщинах Абхазии
14:33
15 мин
Дополнительное время
Баскетболисты Абхазии – первые на IX играх соотечественников и государств-участников ШОС
14:48
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны ахаҭарнакцәа Урыстәыла аграртә цәыргақәҵа иалахәын
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны ахаҭарнакцәа Урыстәыла аграртә цәыргақәҵа иалахәын
21:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхны инхо рыбзазара аиӷьтәра иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбашьа
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Всероссийский проект "Твой ход" в Абхазии
21:33
26 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
13:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
13:30
31 мин
Исторический ликбез
Каратели-чужеземцы в СС: как немцы у финнов черепа измеряли
14:04
23 мин
Исторический ликбез
Массовый террор: чем "прославились" финские эсэсовцы в СССР
14:33
24 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/zaderzhan-eks-deputat-parlamenta-abkhazii-adgur-kharaziya-1055296768.html
Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия
Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия
Sputnik Абхазия
Харазия подозревается в стрельбе в Парламенте, произошедшей 19 декабря прошлого года, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия, а депутат Кан... 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T16:32+0300
2025-06-14T16:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985512_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e26becf715a218b4da998616f50b2c0a.jpg
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Абхазии в результате совместных мероприятий установили местонахождение экс-депутата Парламента Адгура Харазия, сообщили в МВД.Также правоохранители задержали сегодня в Сухуме 33-летнего гражданина Абхазии Баграта Сурмава, который 24 декабря обстрелял дом Адгура Харазия.Адгур Харазия — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Он был объявлен в розыск. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-dosrochno-prekratil-polnomochiya-deputata-adgura-kharaziya-1054993520.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985512_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_394b3c1a421f7ae8a3cd019a385590a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии

Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия

16:32 14.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПатрульная машина
Патрульная машина - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Харазия подозревается в стрельбе в Парламенте, произошедшей 19 декабря прошлого года, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия, а депутат Кан Кварчия - ранен.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Абхазии в результате совместных мероприятий установили местонахождение экс-депутата Парламента Адгура Харазия, сообщили в МВД.
"Экс-депутата задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер министр внутренних дел Роберт Киут", - говорится в публикации.
Также правоохранители задержали сегодня в Сухуме 33-летнего гражданина Абхазии Баграта Сурмава, который 24 декабря обстрелял дом Адгура Харазия.
Адгур Харазия — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Он был объявлен в розыск.
21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.
Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
В Абхазии
Парламент Абхазии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия
20 мая, 14:20
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0