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Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия
Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия
Sputnik Абхазия
Харазия подозревается в стрельбе в Парламенте, произошедшей 19 декабря прошлого года, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия, а депутат Кан... 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T16:32+0300
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Абхазии в результате совместных мероприятий установили местонахождение экс-депутата Парламента Адгура Харазия, сообщили в МВД.Также правоохранители задержали сегодня в Сухуме 33-летнего гражданина Абхазии Баграта Сурмава, который 24 декабря обстрелял дом Адгура Харазия.Адгур Харазия — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Он был объявлен в розыск. 21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-dosrochno-prekratil-polnomochiya-deputata-adgura-kharaziya-1054993520.html
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Задержан экс-депутат Парламента Абхазии Адгур Харазия
Харазия подозревается в стрельбе в Парламенте, произошедшей 19 декабря прошлого года, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия, а депутат Кан Кварчия - ранен.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik.
Сотрудники МВД и СГБ Абхазии в результате совместных мероприятий установили местонахождение экс-депутата Парламента Адгура Харазия, сообщили
в МВД.
"Экс-депутата задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер министр внутренних дел Роберт Киут", - говорится в публикации.
Также правоохранители задержали сегодня в Сухуме 33-летнего гражданина Абхазии Баграта Сурмава, который 24 декабря обстрелял дом Адгура Харазия.
Адгур Харазия — подозреваемый в произошедшей 19 декабря 2024 года стрельбе в Парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Он был объявлен в розыск.
21 декабря парламентарии проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности, 20 мая — за досрочное прекращение его депутатских полномочий.