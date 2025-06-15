https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/badra-gunba-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-1055298792.html

Бадра Гунба поздравил медиков с профессиональным праздником

Бадра Гунба поздравил медиков с профессиональным праздником

Sputnik Абхазия

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика). 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T09:41+0300

2025-06-15T09:41+0300

2025-06-15T09:41+0300

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил медработников Абхазии с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил особую роль медиков в спасении раненых в годы Отечественной войны народа Абхазии, их самоотверженность в годы пандемии коронавируса. Гунба пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/glava-minzdrava-abkhazii--proveril-gotovnost-meduchrezhdeniy-k-kurortnomu-sezonu-1055232785.html

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