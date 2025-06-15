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https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/badra-gunba-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-1055298792.html
Бадра Гунба поздравил медиков с профессиональным праздником
Бадра Гунба поздравил медиков с профессиональным праздником
Sputnik Абхазия
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика). 15.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил медработников Абхазии с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил особую роль медиков в спасении раненых в годы Отечественной войны народа Абхазии, их самоотверженность в годы пандемии коронавируса. Гунба пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/glava-minzdrava-abkhazii--proveril-gotovnost-meduchrezhdeniy-k-kurortnomu-sezonu-1055232785.html
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абхазия, новости, бадра гунба
абхазия, новости, бадра гунба

Бадра Гунба поздравил медиков с профессиональным праздником

09:41 15.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика).
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил медработников Абхазии с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.
Он отметил особую роль медиков в спасении раненых в годы Отечественной войны народа Абхазии, их самоотверженность в годы пандемии коронавируса.
"Улучшение качества здравоохранения один из основных приоритетов руководства страны. Мы будем делать все возможное для повышения материально-технического медучреждений страны", — говорится в поздравлении.
Гунба пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов.
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9 июня, 15:11
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