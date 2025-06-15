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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-16-iyunya-1055317564.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июня
Sputnik Абхазия
территория Черноморского побережья Абхазии вновь будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта. 15.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-15T18:20+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В понедельник, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы от 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июня

18:20 15.06.2025
© Foto / Катя ЕвдокимоваГроза на море
Гроза на море - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2025
© Foto / Катя Евдокимова
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территория Черноморского побережья Абхазии вновь будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В понедельник, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы от 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
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