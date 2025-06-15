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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июня

Sputnik Абхазия

территория Черноморского побережья Абхазии вновь будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T18:20+0300

2025-06-15T18:20+0300

2025-06-15T18:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. В понедельник, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду, порывы от 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии