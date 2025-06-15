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Вооруженные силы России ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Вооруженные силы России ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Sputnik Абхазия

Завод в Полтавской области снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T15:05+0300

2025-06-15T15:05+0300

2025-06-15T15:05+0300

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточными оружием и беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, сообщили в Минобороны России.В ведомстве также рассказали об успехах российских подразделений в зоне СВО. Так, в течение суток был освобожден населенный пункт Ульяновка в ДНР.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение пунктам управления БпЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63 633 беспилотных летательных аппарата, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 906 танков и других боевых бронированных машин, 15 72 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 219 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 871 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/prosrochennyy-i-beschelovechnyy-zelenskiy-1055261320.html

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