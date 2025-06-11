https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/prosrochennyy-i-beschelovechnyy-zelenskiy-1055261320.html

Просроченный и бесчеловечный Зеленский

Просроченный и бесчеловечный Зеленский

Sputnik Абхазия

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем... 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T17:00+0300

2025-06-11T17:00+0300

2025-06-11T18:07+0300

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Вот уже который день я начинаю с просмотра новостей, связанных с СВО. А именно с результатами договоренностей, достигнутых в ходе прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны, несмотря на радикально расходящиеся требования и предложения, обнадежили семьи бойцов – был согласован вопрос об обмене военнопленными. Это очень положительный фактор. Честно сказать, и у меня, и у немалой части блогосферы этот жест доброй воли вызвал множество вопросов. За что? Кому? Поймут ли? За эти несколько лет мы неоднократно имели возможность убедиться, что киевская хунта любое проявление человечности воспринимает как некую "перемогу" ("победу" - прим.). И начинают выжимать из таких моментов максимум для достижения положительного фона в информационной войне. Но если уйти от радикализма и взвешенно подойти к этой акции, то можно понять, что руководство России поступило очень правильно. Человеческое лицо и гуманизм должны быть выше всего, даже во время боевых действий. И как совершенно верно сказал глава переговорной группы России Владимир Мединский, это даст возможность родственникам погибших предать тела земле со всеми почестями и по-христиански.Но нельзя забывать, с кем имеем дело. Зеленский в кокаиновом угаре все свои поступки согласовывает с англосаксонскими кураторами. А уж им в этом случае важно только то, сколько славян погибнет в топке войны и как ослабить Россию. Они только и занимаются тем, что подливают масло в огонь, чтобы максимально продлить боестолкновения, чтобы сделать пропасть между украинским и российским народами непреодолимой. О какой человечности можно тут говорить, каких поступков следует ожидать.Россия, несмотря на это, не просто заявила о намерениях, но и доставила первую партию из 1212 тел к согласованному месту передачи. Организованно, со списками, даже с документами. Надо понимать, сколько было проведено мероприятий, чтобы подобное могло состояться: нужно было эвакуировать тела с мест боевых действий и соответствующим образом хранить их до момента передачи.Кто бы сомневался, что Зеленский даже из этого попытается делать некое представление. Неоднократный отказ от приема тел по невыясненным причинам, тиражирование лживой информации. И чем дольше все это затягивалось, тем больше обнажалось истинное лицо этого выжившего из ума, одержимого, просроченного политика. Его легко "понять" еще и потому, что семьям погибших придется выплачивать положенные огромные компенсации. Это точно не входит в планы Зеленского. Они уже погибли, от тел никакого толка для него нет.Для меня эта тема особенно близка. Просто душа кричит, и сердце разрывается, когда пытаешься понять, что движет этим недочеловеком, который лишает родных и близких погибших солдат возможности оплакать своих сыновей, мужей, отцов, братьев. Я сразу вспомнил нашу войну, когда после мартовского наступления мы мечтали, что грузинские оккупанты передадут нам тела погибших ополченцев, которые остались на левом берегу Гумисты. Каждый день мы жили в ожидании момента, когда сможем достойно похоронить своих близких. Тогда грузины так и не выдали нам тела. Только после освобождения столицы нам удалось добраться до места массового захоронения. Этого пришлось ждать почти полгода, и самим пробивать дорогу, с боями.Только спустя более недели наконец-то появилась обнадеживающая новость – первую партию тел все-таки забрали. Есть спросить меня, то после первых отказов все надо было переиграть. Надо было объявить дату, определить место, громогласно на весь мир озвучить список и захоронить тела украинских солдат в братскую могилу где-нибудь на территории России с соблюдением определенных, сдержанных воинских почестей. Можно было бы даже пригласить родных и близких из Украины. Это стало бы нокаутирующим ударом по украинской пропаганде и показало бы сомневающемуся миру кто есть кто.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250608/poezda-v-telami-ukrainskikh-soldat-nachnut-dvizhenie-v-voskresene-1055223802.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiya-peredala-ukraine-pervuyu-partiyu-tel-boytsov-vsu-1055260053.html

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