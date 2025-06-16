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Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию
Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию.В правительстве республики состоялась встреча с премьер-министром Владимиром Делба.Глава правительства приветствовал российских коллег, отметив положительную динамику абхазо-российских партнерских отношений.Делба подчеркнул, что ключевые показатели из года в год растут.Отметим, что объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние шесть лет. По данным ГТК Абхазии, в 2024 году общий товарооборот составил 41,2 млрд рублей. Россия остается ключевым торговым партнером Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/tovarooborot-abkhazii-i-rossii-za-2019-2024-gody-1055291831.html
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абхазия, новости, россия, владимир делба
абхазия, новости, россия, владимир делба

Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию

11:04 16.06.2025 (обновлено: 11:22 16.06.2025)
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Foto / Апсны Иахьа
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию.
В правительстве республики состоялась встреча с премьер-министром Владимиром Делба.
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
1/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
2/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
3/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
Глава правительства приветствовал российских коллег, отметив положительную динамику абхазо-российских партнерских отношений.
Делба подчеркнул, что ключевые показатели из года в год растут.
Отметим, что объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние шесть лет. По данным ГТК Абхазии, в 2024 году общий товарооборот составил 41,2 млрд рублей. Россия остается ключевым торговым партнером Абхазии.
Объемы торговли между Абхазией и Россией 2019-2024 - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2025
В Абхазии
Товарооборот Абхазии и России за 2019-2024 годы
13 июня, 16:00
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