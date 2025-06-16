https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-abkhaziya-1055322187.html

Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию

Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию.В правительстве республики состоялась встреча с премьер-министром Владимиром Делба.Глава правительства приветствовал российских коллег, отметив положительную динамику абхазо-российских партнерских отношений.Делба подчеркнул, что ключевые показатели из года в год растут.Отметим, что объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние шесть лет. По данным ГТК Абхазии, в 2024 году общий товарооборот составил 41,2 млрд рублей. Россия остается ключевым торговым партнером Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/tovarooborot-abkhazii-i-rossii-za-2019-2024-gody-1055291831.html

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