Делегация Минэкономразвития России прибыла в Абхазию
11:04 16.06.2025 (обновлено: 11:22 16.06.2025)
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
© Foto / Апсны Иахьа
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию.
В правительстве республики состоялась встреча с премьер-министром Владимиром Делба.
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
1/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
2/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
© Foto / Апсны ИахьаВ Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
3/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
1/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
2/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
3/3
© Foto / Апсны Иахьа
В Абхазию прибыла делегация Министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем
Глава правительства приветствовал российских коллег, отметив положительную динамику абхазо-российских партнерских отношений.
Делба подчеркнул, что ключевые показатели из года в год растут.
Отметим, что объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние шесть лет. По данным ГТК Абхазии, в 2024 году общий товарооборот составил 41,2 млрд рублей. Россия остается ключевым торговым партнером Абхазии.
13 июня, 16:00