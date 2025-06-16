https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/komanda-abkhazii-sobstvennye-proekty-1055324190.html

Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту собственные проекты

Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту собственные проекты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту Бадре Гунба собственные проекты. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T13:12+0300

2025-06-16T13:12+0300

2025-06-16T13:12+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Участники конкурса "Команда Абхазии" представят президенту Бадре Гунба собственные проекты.Конкурсанты были объединены в группы по темам, предложенным организаторами и связанным с общественно-политической, научной, гуманитарной, культурной деятельностью.Наставниками и экспертами в проектных группах выступают ведущие отраслевые специалисты России.Реализация проектов должна оказать положительный эффект на социально-экономическое развитие республики.Напомним, конкурс "Команда Абхазии" проводился при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Всего было подано более трех тысяч заявок, в финал прошли более 80 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/mesto-sily-finalisty-komandy-abkhazii-o-masterskoy-senezh-1055171478.html

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