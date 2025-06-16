Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией
12:45 16.06.2025 (обновлено: 12:51 16.06.2025)
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
Подписаться
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления РФ.
В автомобиле марки Toyota Crown Royal в нише между пассажирским сидением и багажником обнаружили пять аппаратов для добычи криптовалют.
Такой же тайник нашли в Toyota Crown Athlete. Водитель пытался провезти пять металлических коробок с блоками питания.
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
1/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
2/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
3/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
1/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
2/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
3/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
Оборудование изъято. Решается вопрос о возбуждении административного производства.