https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/mayning-sistema-1055324005.html

Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией

Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T12:45+0300

2025-06-16T12:45+0300

2025-06-16T12:51+0300

в абхазии

абхазия

сочи

таможня

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055323069_0:390:890:891_1920x0_80_0_0_0ebc511374eb5e517341a5108d89bbdb.jpg

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления РФ.В автомобиле марки Toyota Crown Royal в нише между пассажирским сидением и багажником обнаружили пять аппаратов для добычи криптовалют.Такой же тайник нашли в Toyota Crown Athlete. Водитель пытался провезти пять металлических коробок с блоками питания.Оборудование изъято. Решается вопрос о возбуждении административного производства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zasedanie-shtaba-po-borbe-s-mayningom-proshlo-v-kabmine-1054181609.html

абхазия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сочи, таможня