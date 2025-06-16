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https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/mayning-sistema-1055324005.html
Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией
Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T12:45+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления РФ.В автомобиле марки Toyota Crown Royal в нише между пассажирским сидением и багажником обнаружили пять аппаратов для добычи криптовалют.Такой же тайник нашли в Toyota Crown Athlete. Водитель пытался провезти пять металлических коробок с блоками питания.Оборудование изъято. Решается вопрос о возбуждении административного производства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zasedanie-shtaba-po-borbe-s-mayningom-proshlo-v-kabmine-1054181609.html
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абхазия, сочи, таможня
абхазия, сочи, таможня

Два автомобиля с майнинг-системами задержаны на границе с Абхазией

12:45 16.06.2025 (обновлено: 12:51 16.06.2025)
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сочинские таможенники задержали две иномарки с оборудованием для майнинга, следовавшие в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления РФ.
В автомобиле марки Toyota Crown Royal в нише между пассажирским сидением и багажником обнаружили пять аппаратов для добычи криптовалют.
Такой же тайник нашли в Toyota Crown Athlete. Водитель пытался провезти пять металлических коробок с блоками питания.
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиВ тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
1/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
2/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
3/3
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
В тайниках иномарок обнаружено оборудование для майнинга
Оборудование изъято. Решается вопрос о возбуждении административного производства.
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2025
В Абхазии
Заседание штаба по борьбе с майнингом прошло в Кабмине
20 марта, 16:20
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