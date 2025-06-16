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https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/minekonomiki-abkhazii-otbor-zayavok-1055323810.html
Минэкономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию
Минэкономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии сегодня начало отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии сегодня начало отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства.Разработанный механизм поддержки включает в себя внутренние экономические рычаги и инструменты, которые будут стимулировать бизнесменов получать средства и вкладывать их, отметил на встрече в Кабмине замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.1,8 млн рублей для двухмиллионного проекта предприниматель может получить грантом из бюджета республики и финансовой поддержки России, подчеркнул Вольвач.Ранее Дмитрий Вольвач сообщал, что в Абхазии по программе льготного кредитования профинансировано десять проектов, которые будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/dlya-tseniteley-pervyy-art-otel-zapustyat-v-abkhazii-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1053646126.html
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абхазия, экономика, кредит
абхазия, экономика, кредит

Минэкономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию

12:29 16.06.2025 (обновлено: 12:38 16.06.2025)
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии сегодня начало отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства.
Разработанный механизм поддержки включает в себя внутренние экономические рычаги и инструменты, которые будут стимулировать бизнесменов получать средства и вкладывать их, отметил на встрече в Кабмине замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.

"При этой поддержке будет развиваться существующий бизнес, а кто-то может решиться попробовать себя в качестве предпринимателя", — сказал Вольвач.

1,8 млн рублей для двухмиллионного проекта предприниматель может получить грантом из бюджета республики и финансовой поддержки России, подчеркнул Вольвач.
Ранее Дмитрий Вольвач сообщал, что в Абхазии по программе льготного кредитования профинансировано десять проектов, которые будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года.
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