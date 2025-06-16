https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/minekonomiki-abkhazii-otbor-zayavok-1055323810.html

Минэкономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию

Минэкономики Абхазии начинает отбор заявок по льготному кредитованию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии сегодня начало отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-16T12:29+0300

2025-06-16T12:38+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии сегодня начало отбор заявок по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства.Разработанный механизм поддержки включает в себя внутренние экономические рычаги и инструменты, которые будут стимулировать бизнесменов получать средства и вкладывать их, отметил на встрече в Кабмине замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.1,8 млн рублей для двухмиллионного проекта предприниматель может получить грантом из бюджета республики и финансовой поддержки России, подчеркнул Вольвач.Ранее Дмитрий Вольвач сообщал, что в Абхазии по программе льготного кредитования профинансировано десять проектов, которые будут введены в эксплуатацию к концу 2025 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/dlya-tseniteley-pervyy-art-otel-zapustyat-v-abkhazii-po-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1053646126.html

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