Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацәыргақәҵатә зал хада ари аԥхын аусура азгәаҭоуп
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Минэнерго: причины плановых отключений электроснабжения в Абхазии
14:34
4 мин
Актуальный комментарий
Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз экономиста
14:38
13 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца июня
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
18:14
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
18:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
18:38
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
21:14
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
21:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
21:38
6 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-1055332469.html
Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей
Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T16:52+0300
2025-06-16T17:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/16/1054542679_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5b18f17b0e3b2cb4aa2a69d824a9163.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз.Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.По его словам, средства будут распределены по двум направлениям:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-badra-gunba-1055330559.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/16/1054542679_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6dfb17e4fafce6102212c999c5648367.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россия
абхазия, новости, россия

Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей

16:52 16.06.2025 (обновлено: 17:12 16.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСаид Губаз
Саид Губаз - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз.
Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.
По его словам, средства будут распределены по двум направлениям:
975,9 млн рублей — на развитие социально-экономической сферы,
789,8 млн рублей — на бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционных проектов.
"830 млн рублей из этой суммы пойдут на компенсацию поставок электроэнергии из России. Часть направят на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и реконструкцию здания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел", — отметил Губаз.
Рабочая поездка политического деятеля Абхазии Б. Гунбы в Москву - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
В Абхазии
Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба
15:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0