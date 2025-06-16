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Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей
Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз.Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.По его словам, средства будут распределены по двум направлениям:
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-badra-gunba-1055330559.html
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Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей
16:52 16.06.2025 (обновлено: 17:12 16.06.2025)
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз.
Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.
По его словам, средства будут распределены по двум направлениям:
975,9 млн рублей — на развитие социально-экономической сферы,
789,8 млн рублей — на бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционных проектов.
"830 млн рублей из этой суммы пойдут на компенсацию поставок электроэнергии из России. Часть направят на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и реконструкцию здания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел", — отметил Губаз.