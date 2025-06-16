https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-1055332469.html

Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей

Саид Губаз: Россия дополнительно выделит Абхазии свыше 1,7 млрд рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз.Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.По его словам, средства будут распределены по двум направлениям:

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya-badra-gunba-1055330559.html

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