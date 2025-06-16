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Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба

Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития республики, заявил президент Бадра Гунба на встрече с замминистра Министерства экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.Глава государства добавил, что для республики очень важно продолжить программу поддержки малого бизнеса. В этом году совместно на нее направлено 126 млн рублей.Кроме того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении программы льготного кредитования, сказал Гунба.Дмитрий Вольвач подчеркнул, что плотность контактов между Россией и Абхазией серьезно выросла. Он напомнил об участии Абхазии в Кавказском инвестфоруме.Стороны намерены не только реализовывать уже запущенные проекты, но и находить новые точки роста, уточнил он.Напомним, делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится с визитом в Абхазии.

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