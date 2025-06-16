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Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба
Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития республики, заявил президент Бадра Гунба на встрече с замминистра Министерства экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.Глава государства добавил, что для республики очень важно продолжить программу поддержки малого бизнеса. В этом году совместно на нее направлено 126 млн рублей.Кроме того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении программы льготного кредитования, сказал Гунба.Дмитрий Вольвач подчеркнул, что плотность контактов между Россией и Абхазией серьезно выросла. Он напомнил об участии Абхазии в Кавказском инвестфоруме.Стороны намерены не только реализовывать уже запущенные проекты, но и находить новые точки роста, уточнил он.Напомним, делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится с визитом в Абхазии.
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абхазия, новости, россия, политика, бадра гунба
Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии – Бадра Гунба
15:30 16.06.2025 (обновлено: 15:54 16.06.2025)
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития республики, заявил президент Бадра Гунба на встрече с замминистра Министерства экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем.
"Действительно, за последние три года в рамках поддержки социально-экономического развития Абхазии мы достигли неплохих результатов практически во всех отраслях экономики", — отметил Гунба.
Глава государства добавил, что для республики очень важно продолжить программу поддержки малого бизнеса. В этом году совместно на нее направлено 126 млн рублей.
Кроме того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении программы льготного кредитования, сказал Гунба.
Дмитрий Вольвач подчеркнул, что плотность контактов между Россией и Абхазией серьезно выросла. Он напомнил об участии Абхазии в Кавказском инвестфоруме.
"Мне кажется, в этот раз ваш стенд был очень солидным, очень серьезным, привлек внимание всех гостей выставки", — добавил Вольвач.
Стороны намерены не только реализовывать уже запущенные проекты, но и находить новые точки роста, уточнил он.
Напомним, делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится
с визитом в Абхазии.