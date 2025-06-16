https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html

Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ

Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-16T15:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Договоренность об обмене была достигнута между сторонами в Стамбуле.От Киева получено 78 погибших российских военных.Мединский также отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается.В свою очередь Минобороны РФ заявило, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiya-peredala-ukraine-pervuyu-partiyu-tel-boytsov-vsu-1055260053.html

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