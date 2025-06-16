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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-peredala-ukraine-6-060-tel-pogibshikh-voennykh-vsu-1055330149.html
Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ
Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T15:03+0300
2025-06-16T15:56+0300
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Договоренность об обмене была достигнута между сторонами в Стамбуле.От Киева получено 78 погибших российских военных.Мединский также отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается.В свою очередь Минобороны РФ заявило, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiya-peredala-ukraine-pervuyu-partiyu-tel-boytsov-vsu-1055260053.html
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россия, украина, новости, владимир мединский
россия, украина, новости, владимир мединский

Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных ВСУ

15:03 16.06.2025 (обновлено: 15:56 16.06.2025)
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Договоренность об обмене была достигнута между сторонами в Стамбуле.
От Киева получено 78 погибших российских военных.
Мединский также отметил, что обмен пленными между Россией и Украиной продолжается.
В свою очередь Минобороны РФ заявило, что Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ.
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